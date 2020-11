Coronavirus, confinamiento en Madrid, Cataluña y España: casos, estado de alarma y última hora de la Covid-19

Epidemiólogos advierten: No sirve confinar sin reforzar la Atención Primaria

Epidemiólogos advierten de que la Comunidad de Madrid, en el nivel máximo de riesgo 4, con unos 1.250 nuevos casos al día y 38 fallecidos de media diaria en la última semana, no logrará rebajar los contagios con "confinamientos intermitentes" como los de los puentes de noviembre mientras no se refuerce la Atención Primaria y el rastreo. La Comunidad de Madrid "no ha hecho los deberes. Mientras se confina, hay que resolver los problemas estructurales de escasez de profesionales en atención primaria y en salud pública", han coincidido especialistas consultados.