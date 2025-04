Las cifras del funeral del papa Francisco: asistentes, aparcamientos, dispositivo de seguridad, recorrido

El funeral del papa Francisco, que se celebrará este sábado a partir de las 10:00 horas, cuenta con un amplio dispositivo tanto de seguridad como de voluntarios que no han dejado nada al azar, dado que no solo es el funeral de un líder religioso, sino que también lo es de un jefe de Estado. El recorrido culminará en la Iglesia de Santa María la Mayor, sin embargo, este no es el final. La última etapa del entierro de Francisco culminará con la elección de su sucesor, aunque aún no hay fecha para el cónclave.

El sumo pontífice siempre abogó por dar visibilidad a los marginados de la sociedad y su despedida no será una excepción, puesto que en el último tramo del recorrido de su féretro por el corazón de Roma será acompañado por una comitiva de 40 personas presas, pobres, migrantes y transexuales que portarán rosas blancas.

Las cifras del funeral

El Ministerio del Interior italiano ha estimado que más de 200.000 fieles estarán presentes en los actos del funeral del papa Francisco. Además, se espera que esta cifra se incremente de cara al cónclave en 50.000 personas, momento en que los católicos darán la bienvenida a su nuevo líder.

En cuanto a la organización del evento, el dispositivo estará compuesto por 3.000 voluntarios coordinados por Protección Civil; 55 equipos sanitarios desplegados a lo largo de todo el recorrido; 11 puestos médicos avanzados, ubicados en puntos estratégicos del cortejo fúnebre y se añadirán 52 ambulancias a la flota con la que ya cuenta la capital italiana.

El recorrido del ataúd del difunto papa se extenderá seis kilómetros, arrancará en la basílica de San Pedro en El Vaticano y culminará en la de Santa María la Mayor, donde Francisco pidió expresamente ser enterrado en un cajón simple y coronado con la inscripción "Franciscus". Precisamente, en la escalinata de la iglesia de destino es donde se colocará la comitiva compuesta por 40 personas de distintas clases desfavorecidas.

La seguridad de la ceremonia correrá a cargo de 11.000 militares de distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas italianas, a quienes se sumarán policías, carabineros, agentes de tráfico y miembros de las distintas delegaciones internacionales que velarán porque el acto se celebre sin sobresaltos. Igualmente, contarán con un preciso equipamiento que incluye cinco bazucas antidrones capaces de interceptar las señales con las que funcionan dichos dispositivos. No obstante, se instalarán inhibidores de frecuencia.

Por otra parte, la compañía de trenes Ferrovie dello Stato ha puesto a disposición de los viajeros 260.000 asientos que agilizarán el transporte de aquellas personas que deseen acercarse a dar un último adiós al santo padre. Por añadido, Protección Civil ha habilitado 500 plazas de aparcamiento para autobuses. Por añadido, se esperan más de 120.000 llegadas a Roma durante el fin de semana, que se traducirá en 320.000 pernoctaciones, según los datos del Departamento de Turismo de la capital.

Por último, se espera que la climatología acompañe con cielos despejados y con una temperatura que a las 10:00 horas, cuando arranque el último trayecto de Francisco, marque los 17 grados, aunque se espera que pueda llegar a los 24 en momentos puntuales de la jornada.

Quiénes han confirmado su asistencia al funeral

España estará representada por los reyes Felipe y Letizia; las ministras Moreno, Díaz y Bolaños y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La gran ausencia sin duda es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no ha argumentado ningún problema de agenda.

Asimismo, 130 delegaciones internacionales han confirmado su asistencia en el evento, aunque la cifra final rondará las 170. Entre los que estarán presentes destacan Javier Milei, presidente de Argentina, país natal de Francisco; Donald y Melania Trump, presidente y primera dama de EE.UU.; Emmanuel Macron, presidente de Francia; Olaf Scholz, canciller saliente de Alemania; António Guterres, secretario general de la ONU; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea o el príncipe Guillermo de Gales.

También estarán presentes Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido; Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania; Luiz Inácio Lula da Silva y Janja Lula da Silva, presidente y primera dama de Brasil; Ferdinand Marcos Jr., presidente de Filipinas, y Yoo In-Chon, ministro de Cultura de Corea del Sur o Yaron Sideman, su embajador en la santa sede de Israel.

La gran ausencia europea será la del presidente ruso Vladímir Putin, quien fue recibido hasta en tres ocasiones en El Vaticano y a quien Francisco siempre le pidió la paz con Ucrania en lo que él consideraba la Tercera Guerra Mundial.