Choque entre Gobierno y oposición por la ley de extranjería: cuál es la propuesta y por qué el PP la rechaza

Convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y presidida por Elma Saiz, está que previsto este lunes se aborden diferentes temas relacionados con la inmigración y la respuesta a la llegada de migrantes a las costas españolas y el borrador del nuevo reglamento de extranjería.

En principio, no figura entre los temas la propuesta del Gobierno de modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para la acogida vinculante de menores migrantes no acompañados entre comunidades, pero es previsible que se trate el asunto durante el encuentro.

Una reforma para simplificar trámites

Lo que sí está previsto que se trate es el borrador de la reforma del reglamento de Extranjería, una medida anunciada por Saiz en diciembre del año pasado y que estaba prevista para el primer semestre de este años.

Esta reforma, según la ministra, servirá para simplificar trámites eliminar burocracia y "facilitar la vida de las personas" abriendo algunas puertas relacionadas con el empleo, la formación y las redes familiares que se encuentren en nuestro país en situación irregular como a personas que puedan ser contratadas en su país de origen.

Se añaden estos cambios

Para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de estas personas se actualizan las figuras de arraigo laboral y social , así como la de reagrupación familiar .

, así como la de . Se permite trabajar a los extranjeros con autorización de residencia por estudios .

a los extranjeros con autorización de residencia por . Se crea una nueva figura de arraigo por formación para permitir a migrantes que lleven dos años en España y quieran formase en profesiones poco demandadas, puedan hacerlo.

La nueva figura de arraigo de formación, inspirada en el modelo alemán, concede una autorización de residencia por un periodo de 12 meses a los extranjeros que hayan permanecido en España de forma continuada durante mínimo 2 años si se comprometen a realizar una formación reglada de empleo. Tendrán más facilidades si lo hacen en sectores donde hay más demanda de trabajadores. También son válidas las formaciones ocupacionales que imparte el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En una comparecencia en el Senado, el pasado mes de marzo, la ministra avanzó que la reforma iría orientada a simplificar las autorizaciones de estancia, de residencia y de residencia y trabajo, así como los tramites y requisitos para su obtención, y a potenciar la tramitación telemática de estos procesos.

Las últimas reformas se llevaron a cabo en octubre de 2021, para facilitar el acceso al permiso de residencia a los jóvenes extranjeros extutelados, y en julio de 2022, para, entre otros cambios, crear la figura del arraigo por formación.

Permanencia de los estudiantes extranjeros

Otro cambio introducido es que se favorece la permanencia de los estudiantes extranjeros. Así, se permite que los estudiantes puedan compaginar trabajo y formación, siempre que sea compatible con los estudios y no superen las 30 horas semanales.

También, se eliminan las trabas para la incorporación de estos estudiantes al mercado laboral una vez acabados los estudios. Hasta ahora necesitaban haber vivido en España durante 3 años para la obtención del permiso de trabajo.

Apoyo a la infancia

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la necesidad del un Ministerio de Juventud e Infancia ante la tasa de riesgo de pobreza infantil en España (34,5%). "España es la cuarta economía de la UE. En 2023 creció un 2,5%. A pesar de esto, invertimos en políticas públicas de apoyo a la infancia y a la familia solo el 1,5% del PIB, casi un punto menos que la media europea. Y esto es una contradicción absolutamente inasumible, una incongruencia que, sin embargo, nos indica también el camino para resolverla".

Para Rego, la protección de la infancia "no puede ser voluntaria", "tampoco en el caso de los niños y niñas que llegan solos" a España. La ministra ha rechazado el uso del acrónimo 'MENA' para referirse a menores migrantes no acompañados porque les deshumaniza y "detrás de estas cuatro letras están las decepciones, las esperanzas y los proyectos de miles de niñas, de niños y adolescentes" que no se pueden ignorar.

España tiene los recursos para abordar los desafíos que plantea un fenómeno dinámico y estructural como la migración, ha declarado la ministra, que ha defendido la revisión del artículo 35 de la Ley de Extranjería propuesta por el Ejecutivo ante la necesidad de "un mecanismo de acogida solidario y vinculante que permita no dejar a nadie atrás, a ningún niño, a ninguna niña y, por supuesto, a ningún territorio"

La oposición

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, cree que la situación se resolverá a solo con un plan a largo plazo, que pasa por reclamar a la Unión Europea su implicación y hacer una labor diplomática "extraordinaria" con los países de origen, en especial Marruecos, para controlar a "las mafias" que envían a los migrantes.

"No es un problema de paquetería, de repartir a los menores por toda España, sino que hay que acogerlos en condiciones. Y eso es lo que el Gobierno no les garantiza a las comunidades autónomas que están dispuestas", ha reprochado Sémper.

Por lo que considera que Sánchez debería convocar a los presidentes de las comunidades autónomas a la Conferencia de Presidentes para "compartir el fenómeno" y gestionar "las previsiones que hay a futuro", haciendo un balance de qué consecuencias sanitarias, educativas y de seguridad conllevará el traslado de migrantes y cómo se abordarán.

Elma Saiz ha asegurado que sobre la reforma de la ley de extranjería que se debate mañana "no caben medias tintas: o se es solidario o no se es solidario".

Acerca de la exigencia del PP sobre celebrar una conferencia de presidentes autonómicos para tratar esta cuestión, Saiz ha recalcado que la de hoy es la tercera Conferencia Sectorial del ámbito migratorio que se celebra en ocho meses: "Nunca ha habido tantos foros ni tantos fondos por parte del Gobierno de España", ha asegurado.