Caso Esther López: Última hora de la búsqueda y noticias de la desparición en Valladolid hoy

Padre de Esther: "¿Por qué si uno es inocente se niega a declarar?"

El padre de la joven desaparecida en Traspinedo ha asegurado en Espejo Público que no entiende que si alguien es inocente se niegue a declarar. "Y si no quiere tampoco entregar el móvil, porque tiene derecho a no entregarle ¿Ahí no hay un vacío legal en esta justicia? Que alguien me lo explique" asegura Miguel.