El coronavirus es desde hace varias semanas el tema más comentado en redes sociales y en grupos de WhatsApp. Las cifras de contagiados y de fallecidos, cada día más alta, y el afán por frenar la curva quedándose en casa se ha convertido en el principal tema de conversación en España.

Sin embargo, es en momentos como este cuando más bulos y noticias falsas (fake news) aparecen en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería instantánea. Por ello, hacemos una recopilación de todos los bulos que circulan sobre el Covid-19.

¿Hay que quitarse los zapatos al entrar en casa? Desde Italia llegó la información de que quitárselos podía protegernos de un posible contagio. Esta información aseguraba que el virus sobrevivía en el asfalto, información que no tardó en desmentir Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, fue una de las primeras componentes del Gobierno en dar positivo en Covid-19. Su contagio obligó al vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, a extremar las precauciones para no enfermar. A raíz de estas informaciones, rápidamente corrieron por las redes sociales bulos sobre los líderes de Podemos. Las ‘fake news’ aseguraban que la pareja tenía una unidad móvil en la puerta de su casa por si la situación se agravaba. Sin embargo, esta información fue totalmente desmentida por Podemos y por la Comunidad de Madrid.

A medida que la curva de contagios iba aumentando en nuestro país, la preocupación de los españoles se disparó y con ello hubo un aumento de compras en los supermercados. Desde Mercadona han tomado medidas de seguridad para proteger la salud de sus empleados y de sus clientes acortando el horario de apertura o dando prioridad a los ancianos y población de riesgo. Sin embargo, es falso que no permitan adquirir más de dos productos por persona.

El humo del tabaco no transmite del coronavirus. En California se publicó un resumen de cómo el tabaco podía afectar a las infecciones respiratorias, pero no se decía que el humo pudiera transmitir la enfermedad. Maldita Ciencia ha confirmado que no es un estudio que hable de la transmisión de la enfermedad por el humo. Además, la OMS comunicó que el Covid-19 se contagia por las gotículas respiratorias y no por el aire.

En el audio que se difundió por la redes sociales se escuchaba a una chica decir que el coronavirus se podía contagiar por el uso de maquillaje y crema de manos. Desde Maldita Hemeroteca se aclara que eso no es cierto. Al ser un virus de contagio por vías respiratorias no tiene relación con el maquillaje y las cremas.

Desde el comienzo del Estado de Alarma se hizo viral una información en la que se decía que se le había incautado 150.000 mascarillas a una empresa de Jaén. Las palabras del responsable del Guardia Civil en el Comité de Gestión de la crisis generaron el error. Fue la misma empresa la que tuvo que explicar que puso a disposición del Gobierno esa cantidad de material sanitario tras la aprobación del Real Decreto. No obstante, circuló por redes sociales una supuesta carta del Consejero de Sanidad Andaluz al Ministro Salvador Illa.

También hay otros muchos bulos que han circulado. Ni hay pruebas de que el coronavirus lo pueda trasmitir un mosquito, ni rociarte con cloro por fuera acabará con él, ni que la cocaína protege frente al patógeno.

