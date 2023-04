Bill Gates predice qué profesiones están amenazas por la Inteligencia Artifical

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, tiene claro que la "era de la IA ha comenzado". Ya ha hablado anteriormente sobre su entusiasmo por el futuro de la IA, es decir, cómo podría usarse en educación o para brindar asesoramiento médico a personas ubicadas dónde los médicos no son fácilmente accesibles.

El multimillonario también ha reconocido ciertas preocupaciones en torno a la inteligencia artificial, incluido el riesgo de que los humanos la usen mal, así como la posibilidad de una IA súperinteligente o "fuerte" pueda "establecer sus propios objetivos" a medida que la tecnología mejore con el tiempo.

Gates ha analizado cómo la IA puede usarse como una herramienta para mejorar la productividad de las personas y cómo puede ayudar a mejorar las desigualdades globales en el lugar de trabajo, la atención médica y la educación. "Su desarrollo es tan fundamental como la creación del microprocesador, el ordenador personal, Internet y el teléfono móvil. Cambiará la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, reciben atención sanitaria y se comunican entre sí", señala el magnate.

Uno de los sectores más amenazados por el desarrollo de la IA es la enseñanza. Por un lado, destaca que favorecerá la equidad ya que permitirá a estudiantes que no pueden acceder a enseñanzas privadas, tener disponible información y documentación completa. Y pronostica que los maestros en un plazo de 18 meses utilizarán la IA como ayudante en sus enseñanzas. "La IA puede escuchar el habla y reconocer el habla mejor que los humanos. Puede reconocer imágenes y videos mejor que los humanos. El área en la que era esencialmente inútil era en lectura y escritura y está mejorando", comenta.

Un estudio que han denominado 'An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models', analiza las profesiones que están amenazadas por el desarrollo de ChatGPT 4:

Secretarios legales y Asistentes Administrativos.

Ingenieros de blockchain

Correctores y marcadores de copia

Taquígrafos judiciales y subtituladores simultáneos

Analistas de noticias, reporteros y periodistas

Contadores

Encuestadores

Escritores y autores

Especialistas en relaciones públicas

Para terminar hace una reflexión: "Esta nueva tecnología puede ayudar a las personas de todo el mundo a mejorar sus vidas. Al mismo tiempo, el mundo necesita establecer reglas para que los inconvenientes de la inteligencia artificial sean superados con creces por sus beneficios, y para que todos puedan disfrutar de esos beneficios sin importar dónde vivan o cuánto dinero tengan. La era de la IA está llena de oportunidades y responsabilidades".