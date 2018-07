Baja el número de matriculados y de becados en la Universidad

Esta radiografía del sistema universitario prevé que el número de estudiantes universitarios caiga un 0,8% este año: 12.000 menos en Grado y 2000 menos en master. El número total de alumnos se quedaría en 1.438.115. Por primera vez en seis años, baja el número de becarios: casi 9.000 menos el curso pasado, en el que se les pidió una nota de 5,5. El secretario general de Universidades, Federico Morán, atribuye ambos descensos a la reducción de la población entre 18 y 24 años, que en el año 2014 disminuye un 3,2% respecto a 2013.

Los precios de los Grados han subido en este curso un 2,9%, aunque desde el 2011/2012 acumulan un incremento del 20,1%. Para Morán, "subir las tasas provoca una complicación a la hora de pagar, a nadie le gusta que le suban los precios, pero eso no ha supuesto la debacle que algunos auguraban, no ha disuadido a los alumnos de seguir estudiando". Y añade que la subida de las tasas es algo “positivo” porque los alumnos matriculan sólo aquellas asignaturas que pueden aprobar. En su opinión, eso evita clases de cien alumnos de los que sólo va la mitad porque el resto ha decidido que no va a aprobar.

Según el informe del Ministerio, el paro entre los universitarios es del 15%, inferior a la media del 25% en España. Aun así, 4 de cada 10 titulados con trabajo ocupan puestos para los que no se necesita tanta formación.