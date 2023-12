Así se celebra la Nochevieja y el Año nuevo: las tradiciones más curiosas

Comer las doce uvas de la suerte es una tradición muy extendida en España, pero en otros países también existen alimentos típicos para recibir al nuevo año. Por ejemplo, en Grecia se suele cocinar un pastel llamado Vassilopitta, en cuyo interior se coloca una moneda de oro o de plata, y en Italia es tradición comer un plato de lentejas estofadas tras las campanadas de media noche para atraer la prosperidad y la fortuna en el año entrante. Pero aparte de la comida que se elige en el último día del año, hay tradiciones que van más allá y que tratan de llamar la buena suerte o la purificación, entre otros deseos. Recopilamos algunas de las tradiciones más curiosas para despedir el año.

Ropa interior roja, amarilla o verde

Son muchos los que siguen la costumbre de vestir ropa interior nueva de color rojo en la última noche del año, pero ¡también puede ser amarilla o verde! La tradición de vestir con ropa interior de alguno de estos colores es una costumbre con mucha superstición en España y en muchos otros de origen latino. El color rojo evoca a la búsqueda del amor; en cambio, si el amarillo es tu elección, te interesará atraer dinero y, si prefieres el color verde, buscarás salud.

Correr con la maleta

En algunos países de Latinoamérica, como Venezuela o Colombia, exactamente a la medianoche salen corriendo de sus casas con una maleta. La maleta debe estar llena, y hay personas que incluso hacen este ritual con el pasaporte en la mano. El objetivo de esta curiosa tradición es una forma de que el año que empieza esté lleno de viajes. Asimismo, se dice que, cuanta más distancia corras, los viajes serán mejores.

Quemar lo negativo

El cambio de año es un momento en el que muchísimas personas se lo toman como un punto de inflexión. De esta manera, es muy típico marcarse nuevos propósitos, pero también es momento de dejar atrás malos momentos. Muchas personas escriben las cosas malas del año y luego las queman. Es una buena manera para dejar atrás todo lo malo que recordamos y comenzar el año como se merece: pidiendo salud para nuestros seres queridos, buena suerte en nuestro nuevo recorrido y mucho amor.

Tirar cubos de agua por la ventana

En Uruguay les gusta empezar el nuevo año con buenas energías en la casa y limpiarla de malas vibraciones y sensaciones negativas. Es por esto que, en la noche del 31 de diciembre, los vecinos tiran agua por la ventana para así hacer una limpieza energética del hogar y así empezar el Año Nuevo con buenas vibraciones.

Saltar y romper platos

Esta es la manera con la que celebran en Dinamarca la entrada al nuevo año. Consiste en subirse a una silla al sonido de la primera campanada y acabar saltando con la última desde ella con el objetivo de atraer al dinero. Una vez han terminado las campanadas, se rompen los platos de la vajilla vieja para colocar los pedacitos en la puerta de las casas. Según la creencia, muchos platos rotos simboliza que tienen muchos amigos.

Toque de campanas

No, no se trata de las típicas campanadas que da la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid. Estamos hablando de “joya no kane”, una tradición que se hace en Japón, donde los templos budistas tocan las campanas 108 veces. Estas 108 campanadas representan los 108 pecados que según el budismo la gente tiene en la mente y puede acabar cometiendo.

Escuchar las 108 campanadas purifica el alma según esta tradición.