'El arte de la doma clásica': por qué es el libro más viral de Twitter

Twitter no deja de sorprender y crear nuevos conceptos. Si ya en sus inicios nos familiarizamos con términos como hastag, trending topic o el mítico y ya algo extinto #FF (Follow Friday), ahora en su constante evolución no deja de aumentar su vocabulario y expresiones que popularizan sus usuarios.

Hace ya un tiempo que el 'zasca' se hizo una de las palabras más empleadas en esas respuestas que evidencian a otra cuenta. El año pasado fue el turno de 'ratio'. Este término se responde a un tweet con la intención de que esa respuesta con esa sola palabra, tenga más likes que el tweet original con una intención de banalizar y dejar como irrelevante el contenido inicial.

Entre las expresiones más utilizadas, habrás visto el 'estoy dando volteretas', "me tiene bailando", "sabe cosas" o un simple "no". Lo mismo no entiendes absolutamente nada de lo que estamos hablando, respetable y comprensible. El caso es que ahora se está popularizando un libro en los timelines de respuestas. 'El arte de la doma clásica'. Por qué se contesta con este libro.

Cuando un usuario responde a otro y para la mayoría de usuarios le deja en evidencia o le replica de forma que invalida los argumentos del primero, se decía en término coloquial que le "ha domado". A raíz de esta expresión, se publica una respuesta directamente con este libro que viene a significar lo mismo que lo anterior pero de una forma más gráfica y con ese particular toque de humor que caracteriza a la red social en la que lo mismo encuentras una respuesta seria que una foto de Fabio Coentrao con la leyenda "admite que no esperabas encontrar aquí a Coentrao". Sylvia Stanier, autora del libro, seguro que no imaginó que su libro se iba a popularizar por esta particular circunstancia. Solo quedaría saber si se ha trasladado en ventas.

Elon Musk podrá hacer todos los cambios que quiera, pero con los memes, especialmente en España, tiene la guerra perdida.