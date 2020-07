Una pareja de ancianos arrasa con los increíbles looks que crean con la ropa que la gente deja olvidada en su lavandería

Una pareja de octogenarios, de 83 y 84 años trabajan en una pequeña lavandería en Taiwan y se han lanzado al mundo de la moda de una manera un tanto curiosa.

Resulta que como hay gente que lleva su ropa a lavar y jamás vuelve a por ella, esta pareja de ancianos han decidido reutilizarla, darle una segunda vida.

Lo han hecho combinando alguna de las prendas olvidadas y creando distintos outfits con mucho estilo, desde trajes de chaqueta con zapatillas deportivas y camisetas con estampados, hasta faldas combinadas con chaquetas, deportivas y gorros pesqueros. Outfits que podríamos ver en cualquier semana de la moda, como la de París o Nueva york.

Además, arrasan en su cuenta de Instagram,'WANT SHOW as young', donde se pueden observar todos los looks que van creando.