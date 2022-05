Amber Heard acusa a Johnny Depp de abofetearla porque estaba celoso de James Franco

El polémico juicio por difamación entre Johnny Depp (58 años) y Amber Heard (36 años), en el que el actor ha presentado pruebas de que su ex mujer lo maltrataba tanto física como psíquicamente, continúa dando que hablar. Ahora, la actriz ha confirmado que su exmarido la abofeteó durante un viaje en avión porque estaba celoso.

En el segundo día de declaraciones de Heard en los tribunales de Fairfax ha alegado que Depp la agredió durante un viaje en un avión privado entre Boston y Los Ángeles, y en el que el actor preguntó insistentemente sobre su relación con el también actor James Franco. Según Heard, Depp estaba celoso de unas escenas que rodó con él en el film 'The Adderall Diaries'.

Me llamó puta

Según relata la actriz sobre estos hechos que ocurrieron en 2014, dice que Deep que la insultó: "Él me llamó puta". Y después se levantó de su asiento y dejó de responder por lo que él la golpeó. "No me dolió, sencillamente me dio vergüenza que hiciera eso delante de otros", declaró Heard.

Asimismo, Amber Heard, que estuvo declarando durante cinco horas, presentó documentos gráficos y sonoros de sus acusaciones. Uno de estos es un audio que supuestamente grabó en el vuelo en el que Deep la agredió, en el que se escucha cómo el actor aulla sin motivo, que según Heard sucedió después de que se metiese en el baño para drogarse.

La actriz está alegando ante el tribunal que su exmarido es un hombre violento, incapaz de controlar su agresividad y con serios problemas de adicción a las drogas. Para corroborar estas acusaciones, Heard también presentó fotografías en las que se ve a Deep tirado en el suelo de un hotel aparentemente drogado.

"No había nadie que me respaldara, así que empecé a tomar fotos", justificó Heard tras entregar una imagen de su cama rota, presuntamente tras una violenta discusión con el actor.

Deep la penetró con una botella hasta que la hizo sangrar

Por su parte, la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, ha solicitado que su clienta aclarase si Depp la penetró con una botella de cristal. A lo que la actriz respondió: "No me puedo creer que tenga que hacerlo" y procedió a explicar que en 2015, cuando se encontraban en Australia en 2015, el actor introdujo varias veces una botella hasta que su vagina comenzó a sangrar.

Se trata de la misma acusación que realizó Deep sobre ella. De hecho, Deep explicó que Heard le cortó un dedo con una botella de vodka.

Depp pide, por difamación, a Heard 50 millones de dólares por daños y perjuicios, mientras que ella le exige a él 100 millones.