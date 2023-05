Un 92% de los alumnos de Primaria han sido testigos de bullying y no supieron cómo actuar

Prácticamente el 93% de los alumnos, el 92,82%, que han sido testigos del acoso a un compañero reconocen que no supieron cómo actuar. Son datos del Estudio Estatal de Convivencia Escolar en Educación Primaria realizado por el Ministerio de Educación a más de 37.000 alumnos de entre 6 y 12 años, docentes familias, equipos directivos y de orientación.

Asimismo, el informe indica que uno de cada tres niños, es decir el 69%, no avisó del caso de bullying que habían observado al profesor y el 79,83% no se lo contó a su familia.

Además, el 17,6% de los alumnos que fueron testigos de acoso escolar explica que no se sintió mal. Mientras que el 90,1% no se enfrentó a su agresor y el 85,1% no lo habló con un compañero.

9,53% del alumnado afirma sufrido acosado

Por otro lado, uno de cada diez ha sufrido bullying, un 9,53% y, aunque no tienen edad para tener redes sociales, un 9.20% haber sufrido ciberacoso. Sin embargo, solamente un 4,58% admiten haber acosado y un 4,62% haber ciberacosado a alguien.

En cuanto a la diferencia entre estos datos, el informe sostiene que se puede deber a "la falta de reconocimiento de la responsabilidad por parte de los acosadores, que no son conscientes de estar haciendo daño o hiriendo la dignidad de sus compañeros". También a que el alumno acosador o ciberacosador puede ejercer el bullying a más de un compañero.

El informe también ha recabado los siguientes datos: