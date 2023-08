15 años del accidente de Spanair: homenaje a las víctimas en Barajas y en Gran Canaria

El 20 de agosto de 2008, un trágico accidente aéreo conmocionó a toda la sociedad española: el accidente del vuelo JK5022 de Spanair, que tenía como destinó Gran Canaria, provocó la muerte de 154 tripulantes, que hoy han sido objeto de homenaje tanto en Madrid, en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas, como en las Palmas de Gran Canaria.

En el mismo día en que el Parque Juan Carlos I ha sido escenario de un homenaje público, no solo se ha recordado a las víctimas del accidente con una ofrenda rosal y poemas, pues la Asociación de Víctimas del accidente del vuelo JK5022 ha anunciado la creación de la primera fundación de seguridad aérea en España: la Fundación Agosto 20 de Seguridad Aérea.

"La fundación pondrá a disposición su trabajo y experiencia, pero necesita de profesionales para apoyar y hacer más transparente y segura a la aviación española", ha explicado Pilar Vera, en una rueda de prensa anterior a los actos organizados en el día de hoy

Como todos los años, la Asociación de Víctimas ha organizado varios actos en memoria de los afectados por este accidente aéreo, el segundo peor de la historia de la aviación española: además del homenaje en la rosaleda del Parque Juan Carlos I, hay programado un acto más íntimo en la Pista 36L -el lugar de la tragedia-, con un responso y un minuto de silencio.

Fue en esa pista de la T2 del aeropuerto donde se estrelló el avión, que sufrió una anomalía en su funcionamiento durante el despegue y que terminó por colisionar en las inmediaciones de la pista. En las Palmas de Gran Canarias también se ha organizado un homenaje, en el monumento 'Luces en el vacío', de la playa de Las Canteras. A las 20:00, se espera la celebración de otro homenaje -con ofrenda floral- en el municipio de Telde.

Una comisión para investigar lo sucedido

Después de este grave accidente, se constituyó en el Congreso de los Diputados una Comisión de Investigación para aclarar las causas de lo sucedido: el memorándum que publicó esta Comisión afirma que se produjeron una "correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente".

Entre estos factores, como indicó la Comisión, destaca las "serias dificultades económicas" de la aerolínea Spanair, que habría provocado que los técnicos de mantenimiento y los pilotos actuasen "presionados" por el compromiso de puntualidad. La compañía, que cesó su actividad en 2012, había anunciado unos días antes del accidente un gran ERE entre sus trabajadores.

Sin embargo, el memorándum indica también otra serie de fallos por parte de diversos órganos: la aerolínea habría recibido una prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad "sin mediar inspección" por parte de la Dirección General de la Aviación Civil. El documento señala también un fallo en la alarma TOWS - que nunca ha sido aclarada por Boeing- y un funcionamiento incorrecto del plan de emergencia de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que se activó demasiado tarde: fallaron "todas las barreras de seguridad", indica el memorándum.

Insatisfechos con la actuación institucional

La comisión también recomienda la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples que funcione para todos los medios de transporte. La asociación de víctimas, sin embargo, critica que no se haya cumplido ni una de estas recomendaciones, como ha apuntado hoy Vera, que afirma que invita a participar a todos los colectivos implicados en el transporte aéreo en la recién anunciada fundación de seguridad.

"¿Qué país es el nuestro que devora tragedias a ritmo vertiginoso y luego las entierra para que no sigan molestando a las familias que se asocian por la memoria de sus seres queridos", ha reprochado Vera, que, en nombre de la asociación, lamenta que la causa judicial se cerrase hace diez años.

"Para la familia es muy duro volver a recordar quince años después y ponerse de frente a lo que ocurrió aquel día 20 de agosto en Barajas, pero si este trabajo no es capaz de derribas los muros de la injusticia no sé qué más hay que hacer. Se demostraría que la justicia no solo es ciega sino sorda prepotente y que nunca ha estado al lado del débil", ha añadido la presidenta.

Tras el accidente, España solicitó a la Comisión Europeo que exigiese a las aerolíneas facilitar una lista de pasajeros en un máximo de dos horas; en el caso del accidente de Spanair, se tardó 30 horas en conocer la lista de pasajeros. En 2014 se aprobó además el Protocolo de Coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes aéreos, y se creó un Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil.

Por otro lado, Aena ha invertido en estos años 117 millones de euros en seguridad, y se han organizado un total de 580 simulacros.