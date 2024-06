Un nuevo estudio vincula este edulcorante con mayor riesgo de sufrir ataques cardiactos

Tal y como explican en la Revista Europea del Corazón, durante muchos años, tanto la comunidad científica como la población en general estuvieron convencidas de que los edulcorantes artificiales eran beneficiosos porque reducen la ingesta excesiva de azúcar y las calorías ingeridas, particularmente de los refrescos, reduciendo así el aumento de peso y el riesgo cardiovascular.

Ahora, un nuevo estudio ha revelado que el xilitol, un edulcorante bajo en calorías comúnmente utilizado en productos reducidos en azúcar, podría estar relacionado con un riesgo significativamente mayor de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y muerte.

Muchos edulcorantes bajos en calorías son alcoholes de azúcar que también se producen endógenamente, aunque en niveles más de 1.000 veces inferiores a los observados después del consumo como sustituto del azúcar.

El Dr. Stanley Hazen, director del Centro de Diagnóstico y Prevención Cardiovascular del Instituto de Investigación Lerner de la Clínica Cleveland, lideró la investigación. "Le dimos a voluntarios sanos una bebida típica con xilitol para ver qué tan altos llegaban los niveles y aumentaron 1,000 veces", comentó Hazen.

"Cuando comes azúcar, tu nivel de glucosa puede aumentar un 10% o un 20%, pero no aumenta mil veces". desaconseja el uso de edulcorantes sin azúcar (NSS) para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles.

En qué productos se encuentra el xilitol

El xilitol, tan dulce como el azúcar y con menos de la mitad de sus calorías, se utiliza en productos como chicles sin azúcar, mentas para el aliento, pasta de dientes, enjuagues bucales, jarabes para la tos y vitaminas masticables.

Además, se agrega en grandes cantidades a dulces, productos horneados, mezclas para pasteles, salsas para barbacoa, salsa de tomate, mantequilla de maní, pudines y jarabe para panqueques.