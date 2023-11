Estos son los peligros asociados al mal uso de las lentillas

Lávese bien las manos . Más de la mitad de los usuarios admite que no lo hace adecuadamente . El contacto con las manos sucias es un factor de riesgo para que tanto las lentillas como la superficie ocular se contaminen con microbios patógenos. Lavarnos y secarnos las manos de forma adecuada con agua y jabón antes de manipular las lentillas, ya sea para ponérnoslas o quitárnoslas, reduce de manera significativa la probabilidad de infecciones .

No reutilice el líquido de limpieza y desinfección . Se estima que entre un 10 y un 35 % de los usuarios aprovecha el líquido del día anterior añadiendo más . Podemos pensar que es una buena idea para ahorrar dinero, pero acarrea un importante aumento del riesgo de infecciones . Otros comportamientos desaconsejables son utilizar los productos caducados o guardar las lentes en una solución salina. En cualquier caso, llene el estuche con la cantidad suficiente de líquido nuevo para cubrirlas completamente.

No duerma con ellas puestas. Es un descuido que aumenta el riesgo de sufrir una infección, ya que la mayoría de lentillas disponibles en el mercado no son aptas para utilizarlas con los ojos cerrados. Nunca debemos dejárnoslas puestas mientras dormimos, ni siquiera durante una pequeña siesta. Este comportamiento se da con mayor frecuencia al viajar, dormir fuera de casa o consumir bebidas alcohólicas. Solamente hay que hacerlo si lo especifica un profesional. También es importante no sobrepasar las horas de uso recomendadas.