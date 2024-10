Esta es la edad a la que debes dejar de beber cerveza, según un neurólogo

El consumo del mismo puede acarrear problemas para el cerebro: pérdidas de memoria, deterioro mental o demencia. De todo ello alerta el neurólogo Dr. Richard Restak en su obra 'Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind'.

Restak asegura en el libro que el cerebro comparte trucos sencillos que harán que la memoria sea segura para el futuro. Y ofrece una advertencia clara sobre el impacto del alcohol en la salud, particularmente en la memoria y las funciones cognitivas.

Afirma que el alcohol no distingue entre diferentes funciones del cerebro, y con el tiempo puede llevar al deterioro mental y, en casos extremos, a la demencia. En base a su experiencia, el doctor recomienda reducir el consumo de alcohol y, si es posible, evitarlo completamente.

El neurólogo afirma que es fundamental acabar de consumir alcohol antes de los 70 años, ya que a partir de los 65 el cuerpo pierde neuronas a un ritmo acelerado, haciendo que haya que proteger las que queden: "Es fundamental prescindir del alcohol en una etapa de la vida en la que es crucial preservar las neuronas".

Prevención del consumo de alcohol en jóvenes

Teniendo en cuenta que en España la edad media de inicio en el consumo de alcohol se sitúa en 14 años (tanto para chicos como para chicas), según el Ministerio de Sanidad, es importante remarcar que:

- Menores de 18 años: no deben consumir nada de alcohol. Y de acuerdo con la ley, no pueden comprar ni consumir alcohol. ¿Por qué los menores no deben beber? S'obrirà en una finestra nova

- Jóvenes mayores de 18 años: el consumo de alcohol tampoco es seguro.