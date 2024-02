Los oncólogos insisten en el lenguaje: "En cáncer no hay ninguna batalla que librar, hay una enfermedad que diagnosticar y tratar"

"A veces transmitimos a los pacientes la necesidad de ser positivos o fuertes, cuando están pasando un momento muy difícil en su vida -explica el hematólogo Raúl Córdoba, portavoz de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia- Hay que cuidar estos mensajes porque, aunque queramos hacer bien, en ocasiones les transmitimos presión,parece que siempre tiene que haber un vencedor y un vencido y en realidad no hay ninguna batalla que librar, lo que tenemos que hacer es diagnosticar una enfermedad que tenemos que tratar, no podemos cargar sobre los pacientes la responsabilidad de que están enfermos porque no han luchado lo suficiente".

No es la suya, la primera ni la única voz que apuesta por desterrar este lenguaje bélico al hablar de cáncer. "No ayudan en nada en el proceso al paciente -asegura doctor Bartomeu Massuti, secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y jefe de Oncología del Hospital Universitario Doctor Balmis de Alicante- el oncólogo debe acompañar e informar en este proceso de incertidumbre que es el tratamiento oncológico. Este tipo de afrontamiento positivo y de acompañamiento ha demostrado mejorar la calidad de vida y el estado general de los pacientes. Es decir, un afrontamiento desde el acompañamiento, sin luchas ni batallas".

Con motivo del Día Mundial del Cáncer 2024, la empresa farmacéutica Novartis ha lanzado la campaña My Cancer. My Words, a través de la que trata de profundizar en las implicaciones que tiene el lenguaje en el cáncer. No es una sorpresa comprobar que el 67% de los pacientes y el 88% de los profesionales sanitarios creen que el lenguaje juega un papel importante y que puede incluso afectar a las decisiones que se toman con respecto al tratamiento.

Miedo, muerte, dolor... pero también cura

Independientemente del tipo de tumor o del tiempo que lleven conviviendo con él, las palabras que los pacientes asocian más habitualmente al término cáncer son: Miedo, Muerte, Quimioterapia y Dolor.Los profesionales sanitarios incluyen una más: cura. El término no es baladí. De curar el cáncer se habla desde hace muy poco en ámbitos sanitarios, que tradicionalmente han optado por términos más abiertos como remisión.

El informe se fija también en la manera en que se denomina a los pacientes. El uso de metáforas como guerrero o héroe es controvertido. Hay voces, pocas, que destacan el impacto positivo a la hora de fortalecer la determinación. Las más insisten en que son términos que cargan parte de la responsabilidad en el paciente, lo que contribuye a aumentar la sensación de fracaso a medida que la enfermedad progresa. "Al usar estos términos -insiste el doctor Córdoba- parece que los enfermos tienen que luchar para encontrarse bien cuando están atravesando un momento complicado porque lo que sienten es miedo ante un diagnóstico y esta sensación es lo más normal".

Suma a este argumento el doctor Massuti el cambio en la percepción social de la palabra cáncer. "Ha dejado de ser una palabra maldita, un tema tabú. Ha contribuido mucho en este cambio la mejora de los tratamientos, y la mayor supervivencia de los pacientes".

En 2024 se van a diagnosticar en España más de 286.000 nuevos casos de cáncer. Las innovaciones terapéuticas y de diagnóstico han permitido dar un salto abismal en el tratamiento de esta enfermedad. Hasta el punto de que la palabra curación aparece ya en el lenguaje oncológico. En España hay casi dos millones de largos supervivientes de cáncer. Y la cifra, sigue creciendo.