Ucrania pide que España revise la política de "visados de oro" a oligarcas rusos

El ministro consejero de la Embajada de Ucrania en Madrid, Dmitri Matyushenko, ha pedido a España retirar el título de "honorarios" que tienen cónsules rusos en algunas ciudades españolas.

Ha reclamado que España "revise la política de los visados de oro a través de los cuales oligarcas rusos y representantes del gobierno ruso han obtenido permisos de residencia hasta en España, han comprado sus chalés".

En este sentido, también ha demandado que se retire el título de "honorarios" a cónsules de Rusia que tienen oficinas en distintas ciudades españolas.

"En Sevilla, Burgos, Valencia, Palma de Mallorca, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria están funcionando oficinas de cónsules honorarios de Rusia. Cuando tenemos decenas de muertos, me pregunto: ¿Qué tiene de honorario representar a un país como Rusia en España? Es más de vergüenza para representar a un estado agresor como es Rusia", ha asegurado.

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha explicado a este respecto que "las ciudades no tienen nada que ver en el nombramiento de cónsules honorarios". "Es una decisión que no tiene que ver con las ciudades, y sé que en algunas ciudades nunca recibimos a algún cónsul honorario que a nuestros efectos no merece esa catalogación", ha afirmado.

España ha concedido 492 visados a inversores rusos desde principios de 2020

Los visados concedidos a ciudadanos rusos por invertir en España, la conocida como "golden visa", sumaron 492 entre principios de 2020 y finales de enero pasado mes, según informan fuentes de la Oficina de Información Diplomática.

Estos visados están regulados en una ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que establece los requisitos necesarios para obtener la residencia en España bien como inversores en empresas, en capital o como compradores de vivienda, entre otros.

Por el momento España no ha tomado una decisión sobre estos visados

Entre 2020 y el pasado mes de enero obtuvieron visado por acreditar la condición de inversores en empresas un total de 246 personas rusas de los que la mayoría (160) se registraron en 2021. Otros 79 se concedieron en 2020 y los 7 restantes, en enero de este año.

En la categoría de visados concedidos por la compra de inmuebles figuran 237 personas de origen ruso, de las que 157 lo consiguieron en 2021, 74 en 2020 y dos más en enero último.

Los permisos de residencia para ciudadanos de Rusia por inversiones de capital fueron sólo nueve, cinco de ellos en 2020, tres más en 2021 y uno, en enero.

Internacionalización de la economía española

Para contribuir a la internacionalización de la economía española, la ley de 2013 estableció un sistema de movilidad internacional, con nuevas vías para la entrada y residencia en España de inversores, emprendedores y trabajadores que contribuyeran al desarrollo económico del país.

La norma define cuatro vías para considerar la inversión significativa de capital.

La compra de al menos dos millones de euros en deuda pública española .

. Un millón de euros en acciones o participaciones en sociedades de capital español con una actividad real de negocio.

con una actividad real de negocio. Un millón de euros en fondos de inversión o fondos de capital riesgo constituidos en España.

constituidos en España. Un millón de euros en depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

En cuanto a la adquisición de bienes inmuebles en España, la inversión deberá ser de un mínimo de 500.000 euros por cada solicitante. Para los inversores exige la participación en un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general, para lo cual será preceptivo que se cree empleo, se realice una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico o que haga una aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica.