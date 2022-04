Ucrania notifica 30 muertos y más de 100 heridos en un ataque ruso contra una estación de tren en Kramatorsk

El Gobierno ucraniano ha denunciado un nuevo ataque ruso contra la población civil. Esta vez sería en una estación de tren en la localidad de Kramatorsk, situada en la región de Donetsk que ha dejado, al menos, 30 muertos y más de 100 heridos.

El jefe del Servicio de Ferrocarriles de Ucrania, Oleksandr Kamishin, ha apuntado a través de un mensaje de Telegram: "Según los datos operacionales, más de 30 personas han muerto y más de cien han resultado heridas en el ataque con proyectiles contra la estación de ferrocarril de Kramatorsk". Y ha añadido que "se trata de un golpe deliberado a la infraestructura de pasajeros de tren y a los residentes de Kramatorsk".

Además, el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, había comentado minutos antes que "los nazis rusos" han atacado el lugar con un misil 'Iskander' y ha remarcado que "la Policía y los equipos de rescate informan de decenas de muertos y heridos".

Kirilenko ha explicado también que "miles de personas se encontraban en la estación durante el ataque debido a que los residentes de Donetsk están siendo evacuados a regiones más seguras en Ucrania".

Los racistas sabían bien a dónde apuntaban y lo que querían

Asimismo, el jefe de la administración militar regional de Donetsk ha acusado de xenófobas a las tropas rusas diciendo que "los racistas sabían bien a dónde apuntaban y lo que querían". Y se ha mostrado convencido de que Moscú "quiere destruir todo lo ucraniano", acusando a Rusia de ser "un país de villanos y criminales" y apostillando que "el mal debe ser detenido y castigado".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha censurado que las tropas rusas hayan disparado un misil contra la estación, donde "miles de ucranianos pacíficos esperaban a ser evacuados". Y ha denunciado que "los inhumanos rusos no abandonan sus métodos".

Según Zelenski: "Al no tener la fuerza y el valor para hacernos frente en el campo de batalla, están destruyendo de forma cínica a la población civil. Es una maldad que no tiene límites y que, si no es castigada, nunca se detendrá".

Donetsk culpa a Ucrania del ataque en la estación

Sin embargo, las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk, cuya independencia fue reconocida por Moscú han achacado este ataque a las Fuerzas Armadas ucranianas: "Las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado un misil contra Kramatorsk".

Rusia niega el ataque

Por otro lado, Rusia también ha negado estar detrás de este ataque contra la estación de tren. Según el Ministerio de Defensa ruso: "El 8 de abril, las fuerzas armadas rusas no tenían misiones de fuego en la ciudad de Kramatorsk y no estaban planificadas".

La Unión Europea condena el ataque

El ataque a la estación de tren también ha sido condenado por los líderes de las instituciones europeas. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, apuntó en su cuenta de Twitter: "Condeno con fuerza el ataque indiscriminado ruso de esta mañana contra una estación de tren en Kramatorsk, que mató a docenas de personas y dejó a muchos más heridos. Este es otro intento de cerrar rutas de escape para los que escapan esta guerra injustificada y causar sufrimiento humano".

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha calificado de "horrible" este nuevo ataque: "Es necesario actuar: más sanciones contra Rusia y más armas para Ucrania están en camino desde la UE. Acabamos de aprobar el quinto paquete de sanciones".