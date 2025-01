Trump incumple una de sus promesas más repetidas: acabar con la guerra de Ucrania "en 24 horas"

Trump ha incumplido una de las promesas que más repitió durante su campaña: acabar con la guerra de Ucrania. El presidente estadounidense había prometido acabar con el conflicto "en 24 horas" o "antes incluso de llegar al Despacho Oval", si bien ha pasado casi una semana de la toma de posesión y no hay avances sobre esta promesa.

De hecho, Trump no hizo mención alguna al conflicto en el discurso de investidura del pasado lunes. Sí se autoproclamó como "pacificador", pero no hizo referencia específica a ningún conflicto.

En concreto, la primera vez que ha hablado Trump de Rusia como presidente ha sido para amenazar al país con aranceles, como advirtió en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí mismo dijo que quería reunirse inmediatamente con Putin y le avisó de que alargar la guerra solo empeoraría el estado actual de la economía rusa.

De "en menos de 24 horas" a "un plazo de 100 días"

"Antes incluso de llegar al Despacho Oval, poco después de llegar a la presidencia, tendré resuelta la horrible guerra entre Rusia y Ucrania". Estas fueron las palabras exactas de Trump en uno de sus mitines en junio sobre el conflicto que lleva latente casi tres años (empezó el 22 de febrero de 2022).

Después, en el debate presidencial con Kamala Harris fue a más y aseguró que la solucionaría "incluso antes de llegar a la presidencia". Luego, en octubre cuando quedaban apenas unos días para las elecciones volvió a insistir, aunque esta vez no habló de plazos y rebajó las expectativas: "Arreglaré Rusia y Ucrania mientras sea presidente electo". De esta manera, Trump ha pasado de arreglar el conflicto en un día a no mencionar un plazo específico.

Desde el propio equipo de Trump, en concreto el propio enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, Keith Kellog, en una entrevista con Fox News se ha encargado de pedir un plazo de 100 días para negociar la paz.

Trump ha amenazado con aranceles, pero quiere reunirse "inmediatamente" con Putin

Trump ha sido muy crítico con la administración de Joe Biden, cuya estrategia se basó en mandar armamento a Ucrania para repeler la agresión rusa. Algo que no comparten desde el equipo del republicano, ya que el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha explicado que la política del nuevo Gobierno será buscar un acuerdo de tregua apostando por el diálogo.

El propio Trump, además, ha afirmado que gran parte de la estrategia depende de su interacción directa con el presidente ruso. Si bien, en el Foro Económico Mundial de Davos, aunque Trump insistió en reunirse "inmediatamente" con Putin, también le lanzó una advertencia y amenazó a Rusia -y al resto de países- con aranceles. Aunque esta amenaza no tiene gran trascendencia debido a que el comercio entre ambos países se ha visto muy limitado en los últimos tiempos y desde 2022, Estados Unidos ya ha aplicado a Rusia numerosas sanciones.

Desde Moscú no se han mostrado sorprendidos y han afirmado que esto no impedirá que se pueda dialogar con Estados Unidos y que están esperando "señales" desde la Casa Blanca. Sin embargo, aunque Putin se ha mostrado abierto a negociar, no ha cambiado sus peticiones de cara a un acuerdo futuro de paz. Entre ellas quedarse con el territorio ocupado, algo que no ven con buenos ojos desde Kiev.

Posturas muy alejadas entre Rusia y Ucrania

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio ha pedido tanto a Rusia como a Ucrania que hagan "concesiones" y ha admitido que "no es realista" querer restaurar las fronteras anteriores a la invasión. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha propuesto que Rusia podría quedarse con las zonas ocupadas y establecer una zona desmilitarizada a lo largo de la zona de batalla con la parte ucraniana fortificada para que no haya otra invasión rusa.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski también habló en Davos y mostró su preocupación por el modo de proceder de Europa y la OTAN con Trump. De la misma manera, animó a Europa a fortalecer su unidad y advirtió que no puede quedarse atrás.

Las posiciones de Rusia y Ucrania siguen muy alejadas, por lo que la promesa de Trump se complica todavía más. En esta semana, Rusia ha seguido sus ofensivas en Ucrania -el miércoles Rusia anunció la captura de la aldea de Zapadne, en Járkov, y se está acercando a Dnipro-.