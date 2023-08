Las teorías que despiertan dudas sobre la muerte de Prigozhin

Un año y medio después del estallido de la Guerra de Ucrania, Rusia ha perdido a uno de sus hombres fuertes no solo en el frente ucraniano, sino también en África. Yevguéni Prigozhin, líder del grupo de mercenarios Wagner, habría muerto en un accidente aéreo ocurrido en el día de ayer en la región de Tver, junto con otras nueve personas.

Esto ha indicado la Agencia Aérea RIA Novósti que, a falta de identificación oficial de los fallecidos, ha afirmado que Prigozhin figuraba en la lista de pasajeros del avión accidentado, en el que también viajaban Dmitri Utkin y otros cinco miembros de la milicia Wagner, un ejército privado con gran presencia en numerosos países de África.Sin embargo, la muerte repentina de Prigozhin, líder del motín protagonizado por los mercenarios hace dos meses, ha despertado algunas dudas entre los dirigentes de diferentes países occidentales.

El Kremlin, por el momento, no se ha pronunciado acerca de la muerte del que durante años fue uno de los seguidores más acérrimos de Putin: el líder ruso ha comparecido hoy, mediante videoconferencia, en la cumbre de los BRICS, si hacer alusión ninguna al repentino fallecimiento del líder de Wagner. Svetlana Petrenko, del portavoz del Comité de Investigación Ruso, ha afirmado que se iniciarán una serie de investigaciones para establecer las causas del accidente.

A través de grupos de Telegram relacionados con el grupo Wagner, se han podido encontrar mensajes que afirman que el accidente ha sido provocado por "traidores" a Rusia: en estos mismos canales se habla, en base a las imágenes del accidente, de ataques al avión desde el exterior e incluso de un atentado terrorista dentro del avión.

Biden no está sorprendido

El pasado mes de julio, tras conocer la noticia del amotinamiento de los mercenarios, Biden afirmó que, si fuese Prigozhin, "tendría cuidado con lo que como, estaría atento a mi menú". El presidente hizo referencia entonces al envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, sin saber que el destino fatal de Prigozhin tendría que ver con un accidente aéreo, aún sin explicación concreta.

Hoy, en la CNN, Biden se ha mostrado cauteloso a la hora de pronunciarse sobre la muerte de Prigozhin: "No sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende", explicó el presidente, que más adelante ha ahondado en sus sospechas: "No suceden muchas cosas en Rusia en las que Putin no esté detrás, pero no sé lo suficiente como para saber la respuesta a esa pregunta".

En Reino Unido, uno de los principales aliados de Ucrania, se ha pronunciado Alicia Kearns, presidenta del Comité de Asunto de Exteriores del parlamento británico, que ha afirmado que "la velocidad a la que el gobierno ruso confirmó que Yevgueni Prigozhin estaba en un avión en un vuelo de Moscú a San Petersburgo debería decirnos todo lo que deberíamos saber".

Los dos aviones de Prigozhin

La política conservadora, sin embargo, ha dejado caer una teoría alternativa a lo sucedido, que sugiere que Prigozhin podría seguir con vida: "Un segundo avión, propiedad de Prigozhin, aterrizó en el aeropuerto de Ostafyevo, cerca de Moscú. La pregunta ahora es si Prigozhin estaba en el primer avión, como ha dicho el manifiesto, o en este segundo avión. Si fueras él y hubieras subido en el segundo avión, ¿harías saber a alguien que has sobrevivido?", ha expresado Kearn en la red social X.

El estado de los cuerpos encontrados tras el accidente - prácticamente carbonizados- podría obligar a los investigadores a realizar pruebas de ADN para conseguir identificar a los fallecidos. El Daily Telegraph, por otro lado, cita a una fuente de seguridad del gobierno inglés, que confirmaría que el avión habría sido derribado por la agencia de Inteligencia de Rusia, la FSB.

En Ucrania no tienen dudas de que Putin está detrás de la muerte de Prigozhin; Mijailo Podoliak, asesor de Zelenski, ha declarado que "la eliminación de su rival" es una advertencia de Putin "a las élites" de cara a las elecciones que tendrán lugar el año que viene. Sin embargo, Podoliak no ha querido detallar su teoría, aunque ha afirmado en la red social X que "Putin no perdona a nadie" y que el líder ruso solo "Estaba esperando el momento". Según Podoliak, Putin estaría advirtiendo a la sociedad rusa que "la deslealtad implica la muerte".

Dudas razonables en Francia

Kaja Kallas, el Primer Ministro de Estonia, mantiene una línea similar, pues ha declarado en CNN que Putin "eliminará a los oponentes, y eso asusta a cualquiera que esté pensando en expresar una opinión diferente de la suya". Zbigniew Rau, Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, ha declarado, por su parte, que aquellos que desafían el liderazgo de Putin no "mueren de forma natural".

Desde Francia se han mostrado un poco más cautos al respecto de la muerte de Prigozhin, aunque el portavoz del gobierno galo, Olivier Veran, ha afirmado que "se pueden tener dudas razonables" sobre lo acontecido con el aeroplano. En una entrevista en France 2, Veran ha afirmado que aún no se conocen los detalles exactos que explican la muerte de Prigozhin.