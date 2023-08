Rusia admite que el asesinato figura entre las hipótesis tras la muerte de Prigozhin

El Comité de Investigación de Rusia abrió un proceso para esclarecer las razones que llevaron a la caída de la aeronave, en la que viajaban un total de diez personas, el pasado miércoles. El avión, un modelo de uso privado de la firma Embraer, se desplomó en la región de Tver, cuando volaba desde Moscú a San Petersburgo.

El Kremlin ha confirmado que la investigación continúa abierta y que, entre las hipótesis que se barajan, figura la de una acción "intencionada".

"En el marco de la investigación del accidente aéreo en la región de Tver, se han completado los exámenes genéticos moleculares. A partir de sus resultados, se han establecido las identidades de los diez fallecidos, que corresponden a la lista que figura en la hoja de vuelo", indicaba en un comunicado recogido por la agencia de noticias TASS.

El jefe de Grupo Wagner perdió la vida exactamente dos meses después de que sus mercenarios lanzasen una rebelión sin precedentes contra la cúpula militar rusa, que se saldó con un paso atrás de Prigozhin y el traslado de estos efectivos a Bielorrusia.

Biden uno de los primeros políticos en pronunciarse y sospechar de la muerte del líder del grupo Wagner

En la CNN, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden llegó a mostrarse cauteloso a la hora de pronunciarse sobre la muerte de Prigozhin: "No sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende", explicó el presidente, que más adelante ahondó en sus sospechas: "No suceden muchas cosas en Rusia en las que Putin no esté detrás, pero no sé lo suficiente como para saber la respuesta a esa pregunta".

Aún no hay resultados concluyentes

Frente a las "diferentes versiones" que han surgido, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha abogado por "esperar los resultados de la investigación", informa la agencia Interfax. "No se puede hablar de ningún tipo de investigación internacional", ha zanjado, ante la posible implicación de autoridades brasileñas como país de la empresa fabricante.

El Kremlin ha negado que el siniestro pudiese proceder de una orden del presidente, Vladímir Putin, que en público ha recriminado a Prigozhin sus "errores", entre los que figuraría la rebelión lanzada en junio contra la cúpula militar de Rusia. Prigozhin fue enterrado el martes en San Petersburgo, en la estricta intimidad y sin presencia de dirigentes políticos.