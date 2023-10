Rishi Sunak dice que "un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, es sólo sentido común"

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha dicho este miércoles en el cierre de la conferencia anual de su partido que "un hombre es un hombre y una mujer es una mujer".

Refiriéndose a cómo la sociedad debería lidiar con las personas transgénero, dijo: "no deberíamos dejarnos intimidar haciéndonos creer que las personas pueden ser del sexo que quieran".

Suna, también reflexionó sobre cómo deben afrontar las escuelas y los hospitales este tema, donde: “No debería haber controversia para los padres en referencia a lo que se les enseña a sus hijos en la escuela sobre las relaciones; En los hospitales deben saber cuando se habla de que un paciente es hombre o mujer".

La reflexión final del líder del partido conservador fue que las personas no pueden elegir libremente su sexo: "No deberíamos dejarnos intimidar haciéndonos creer que las personas pueden ser del sexo que quieran. No pueden". Continuó: "No pueden, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, es simplemente sentido común".