El primer ministro de Ucrania advierte que la victoria de Rusia conduciría a "la Tercera Guerra Mundial"

El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, ha reclamado a la comunidad internacional más apoyo militar para evitar una eventual victoria de Rusia en el campo de batalla. En una entrevista con la BBC, el líder ucraniano ha señalado: “si Ucrania cae, el sistema de seguridad global será destruido, se desatarán muchos conflictos y guerras y, al final del día, esta situación nos conduciría a la Tercera Guerra Mundial”. Estas declaraciones se producen a falta de pocos días para que el Congreso de EEUU se reúna para votar un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania de 61.000 millones de dólares.

“Necesitamos este dinero ayer, no mañana, no hoy. Si no protegemos a Ucrania, Ucrania caerá”, ha advertido Shmyhal, añadiendo más presión al gobierno de Joe Biden, el cual lleva varios meses tratando de aprobar una nueva partida de asistencia, frente al bloqueo legislativo planteado por el partido republicano. Además del apoyo a Ucrania, este paquete de ayudas contempla fondos también para Taiwan, de 8.000 millones de dólares, para Israel, de 26.000 millones, así como ayuda humanitaria a Gaza por valor de 9.000 millones. La votación en el Congreso está prevista para este sábado por la noche, aunque, a diferencia de otras ocasiones, las iniciativas serán analizadas por separado.

“La Cámara Baja debe aprobar este paquete esta misma semana y el Senado debe hacer lo propio pronto”, aseguró en los últimos días el presidente Joe Biden, adelantando que, “firmaré esto para convertirlo en ley y enviar un mensaje claro al mundo: nos plantamos con nuestros amigos y no dejaremos que Irán y Rusia triunfen”. En la misma línea, el senador demócrata, Chuck Schumer, se mostró confiado en que la iniciativa prosperará, dado el renovado respaldo que ha recibido Israel tras el brutal atentado iraní del pasado fin de semana, “hubo un consenso de que tenemos que ayudar a Israel y a Ucrania ahora. Con suerte podemos resolverlo la próxima semana”.

La UE también reclama más apoyo a Ucrania

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, también ha reclamado a los países comunitarios que envíen más asistencia militar a Ucrania, evitando delegar esta misión en EEUU: “no podemos depender exclusivamente de Estados Unidos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y dejar de decir que Estados Unidos lo resolverá todo. Nosotros tenemos ‘Patriots’ y tenemos sistemas antimisiles, por eso debemos sacarlos de nuestros almacenes y enviarlos a Ucrania donde la guerra está al rojo vivo”. Coincidiendo con la apertura de la cumbre de ministros de Exteriores del G7, que se celebra estos días en la isla italiana de Capri, el alto representante de la UE ha insistido en la necesidad de tomar “decisiones concretas” para evitar que el sistema eléctrico ucraniano sea destruido, ya que “ningún país puede luchar sin electricidad”.