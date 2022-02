Los Oscar entregarán un premio a la película más votada en Twitter

Por primera vez en la historia, los Premios Oscar abrirán su votación al público a través de Twitter. Según anuncia la organización, aspiran a reconocer la cinta favorita de los internautas. Así pues, desde hoy, 3 de febrero, y hasta el próximo 3 de marzo, los usuarios de Twitter podrán escoger su película favorita por medio de una publicación que incluya la etiqueta #OscarsFanFavorite.

La Academia de Hollywood recopilará todos los tuits para premiar la película favorita de este jurado popular que, además, también podrá seleccionar su secuencia preferida bajo el lema #OscarsCheerMoment. Asimismo, la Academia de Hollywood ha anunciado que los mejores mensajes se incluirán en la retransmisión de la gala, el próximo 27 de marzo, y que sorteará entre todos los participantes tres pases a la ceremonia del año que viene, donde los ganadores podrán presentar uno de los premios.

¿Y si no tengo Twitter?

Los Premios Oscar están dispuestos a incorporar todas las voces posibles, de tal manera que también se habilitará un espacio para las votaciones a través de la página web de la organización, pues entienden que no todo el mundo es usuario de la red social del pajarito.

"Los Oscar son un oportunidad de unir a personas de todo el mundo con su amor por el cine y a través de estas actividades los usuarios de las redes sociales ahora tienen más oportunidades de interactuar con la gala en tiempo real, formar comunidad y ser parte de la experiencia", ha declarado en un comunicado la vicepresidenta de marketing digital de la Academia, Meryl Johnson.

En cualquier caso, la organización ha incidido en que simplemente "se reconocerá" el metraje más votado, motivo por el cual la iniciativa no inaugurará ninguna categoría oficial. De hecho, será posible votar entre películas que quizá no hayan pasado el corte de las nominaciones.

El origen de la idea

Tras varios años de caída en picado de la audiencia de los Oscar, en 2019 la Academia planteó la creación de una categoría que premiara a la película más "popular" del año, pero la idea no prosperó. La intención residía en captar a la audiencia de las cintas más taquilleras producidas por franquicias como Marvel, DC Comics y Star Wars, sin la necesidad de incorporarlas en las categorías generales, adscritas a filmes de autor o del circuito independiente.

De hecho, en esta edición ninguna de las diez cintas nominadas a mejor película se encuentra entre las diez películas más taquilleras de la temporada. The Power of the Dog, Licorice Pizza, Coda, Don't Look Up, King Richard, Nightmare Alley, Drive My Car, Dune, Belfast y West Side Story son las candidatas al Oscar a la mejor película de este año.