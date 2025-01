La obispa de Washington ruega "piedad" a Trump: "Hay ciudadanos que temen por su vida"

Mariann Edgard Budde, la obispa estadounidense que pidió clemencia a Donald Trump durante la primera misa del republicano como 47º presidente de los Estados Unidos de América, no ve motivos para pedir disculpas por las petición de misericordia. Budde, durante la oficialización de la tradicional misa de la investidura de los presidentes estadounidense, pidió clemencia para las minorías que residen en Estados Unidos, sus familias y los votantes norteamericanos e independientes:

Señor presidente: millones han puesto su confianza en usted. Y como usted dijo ayer, ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En el nombre de Dios, le pido que tenga misericordia para gente en nuestro país que tiene miedo ahora

Unas palabras que parece no gustaron al actual presidente, que comenzó a mover la cabeza hacia los lados cuando la obispa pronunciaba sus palabras. Al igual que el actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, que giró la cara durante las palabras de Budde, para mirar a su esposa en señal de desaprobación. Mientras tanto, la obispa seguía pidiendo clemencia al presidente:

Hay niños gays, lesbianas y transexuales, y familias demócratas y republicanas e independientes, algunas de las cuales temen por sus vidas

A su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump mostró su descontento con la actuación de Budde en su petición de misericordia:

No fue muy emocionante. No me pareció un buen servicio… Pudieron haberlo hecho mucho mejor

Unas palabras que no han pasado para nada desapercibidas a lo largo y ancho del territorio americano, donde los halagos y las críticas le han llovido a la obispa a partes iguales.

Budde no ve necesidad de pedir disculpas por sus palabras

Tras el revuelo que su petición de clemencia causó en el mundo, Budde se ha referido a esta en algunas intervenciones que ha protagonizado en medios americanos. La obispa no ve necesidad de pedir disculpas al presidente, ya que no se considera una radical de izquierdas, como la han tachado y dice no odiar al presidente:

"No siento que haya necesidad de disculparse por una solicitud de misericordia"

"No le odio y rezo por él. Tal vez fue ingenuo de mi parte. Cuando decidí suplicarle al presidente, pensé que lo tomarían de manera diferente porque era un reconocimiento de su posición, su poder actual y los millones de personas que lo pusieron ahí”.

Algunos republicanos se manifiestan en contra de Budde

Las palabras de la obispa durante su petición de misericordia no han pasado desapercibidas en el "establishment" estadounidense, especialmente en el lado republicano. Algunos compañeros de partido de Trump han criticado duramente a Budde, pero sin duda uno de las declaraciones más contundentes ha sido la de Mike Collins, representante del Estado de Georgia, quién ha afirmado que se debería meter a Budde en una lista de futuras deportaciones por posicionarse a favor de los inmigrantes ilegales.

La persona que da este sermón debería ser agregada a la lista de deportación

El republicano ha manifestado sus palabras en la red social X, propiedad de uno de los hombres fuertes de Trump en su gabinete, Elon Musk. Collins se ha referido así a la parte de la petición de misericordia en la que Budde decía que los inmigrantes eran vecinos estadounidenses, que no separar a los hijos de sus familias y que la mayoría de los irregulares no eran delicuentes.