Nicolás Maduro carga contra EEUU y Barack Obama tras declarar la situación de emergencia tras las amenazas de Venezuela a EEUU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró que su homólogo estadounidense, Barack Obama, dio el paso "más agresivo" en la historia de su país contra Venezuela al declarar una "emergencia nacional" por el "riesgo extraordinario" que supone para la seguridad de EEUU la situación del país caribeño. "Los Estados Unidos y el presidente Obama, representando a la elite imperialista de los EEUU, ha decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar mi Gobierno e intervenir Venezuela para controlarla desde el poder estadounidense", aseguró Nicolás Maduro.



"El presidente Obama ha dado el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado contra Venezuela", afirmó Maduro en una declaración desde el Palacio de Miraflores acompañado de todos los miembros de su Gobierno y el alto mando militar.



En el discurso, retransmitido en cadena de radio y televisión, Maduro recalcó que se trata de "la agresión más grande que han hecho los Estados Unidos contra Venezuela en toda su historia".



"Los Estados Unidos y el presidente Obama, representando a la elite imperialista de los EEUU, ha decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar mi Gobierno e intervenir Venezuela para controlarla desde el poder estadounidense", denunció.



El presidente venezolano dijo que Obama ha decidido "meterse en un callejón sin salida" y que se le recuerde en el futuro como a Richard Nixon, a quien responsabilizó del golpe contra el presidente chileno Salvador Allende, o como a George W. Bush, a quien culpó del golpe de 2002 contra el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.



"Creo que ya no vale hacer más llamados a la rectificación, ya usted ha decidido el camino de hundirse en el foso de la historia", afirmó Maduro en referencia al presidente estadounidense.



El mandatario venezolano rechazó que Venezuela pueda suponer una amenaza para EEUU, como aseguró Obama, y afirmó, dirigiéndose a las autoridades de Washington, que "una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos son ustedes, los que deciden invadir, matar, financiar terrorismo en el mundo".



Recalcó que EEUU "no tiene derecho a agredirlo y a declarar que Venezuela es una amenaza", e instó a Obama a defender los derechos humanos de los negros, a los "que matan en las ciudades norteamericanas todos los días, de las miles de personas que no tienen donde dormir y mueren de frío en las calles de Nueva York, de Boston o de Chicago, o de los detenidos en la base de Guantánamo".



"Esta ley que usted ha aprobado presidente Obama es un Frankenstein, es un monstruo que fueron componiéndola con los aportes del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado, de la CIA, de la NSA, de la derecha maltrecha de aquí", señaló.



Maduro destacó que el actual es "un momento estelar en la defensa de la soberanía, de la independencia de esta tierra sagrada de Bolívar". "Es tiempo de definiciones, de dar un paso adelante para decirle al imperio estadounidense que pretende violar la sagrada soberanía de nuestra patria, que hay un pueblo que está unido cada vez más unido, más cohesionado, mejor preparado para garantizar que esta tierra no la toca la bota yanqui nunca, nunca jamás en la vida", aseguró.



El presidente de Venezuela anunció que solicitará a la Asamblea Nacional poderes especiales para defender "la integridad" del país tras declarar EEUU una "emergencia nacional" por el "riesgo extraordinario" que la situación del país caribeño representaría para su seguridad.



"Mañana (martes) en la sesión de la Asamblea Nacional (AN) el vicepresidente Ejecutivo (Jorge Arreaza) le va a entregar al presidente (de la AN), Diosdado Cabello, una solicitud para una Ley Habilitante especial y extraordinaria para defender la paz, la soberanía, la tranquilidad y la integridad de nuestra patria", informó Maduro.



"Una ley antiimperialista para prepararnos en todos los escenarios y en todos ganar y en todos triunfar con la paz", añadió Maduro durante una alocución televisada en cadena de radio y televisión desde el Palacio Presidencial.



De ser aprobada por la mayoría calificada del Parlamento con la que cuenta el chavismo, permitiría a Maduro gobernar por decreto y sin control parlamentario por el tiempo que solicite la misma.



Señaló que esta petición se realiza para enfrentar la orden ejecutiva emitida hoy por el presidente de EE.UU., Barack Obama, por la que, además de declarar esta "emergencia nacional" a su país, se "aplican y amplían" las sanciones a algunos ciudadanos venezolanos incluidas en una ley aprobada en diciembre pasado por Washington.



"Tengo información de primera mano de otras pretensiones del Gobierno de los EEUU, estoy obligado como jefe de Estado, jefe de Gobierno, a aplicar la Constitución en todos sus partes", indicó Maduro.



El presidente venezolano dijo que para llegar a esta decisión pidió recomendaciones al Consejo de Estado, al Consejo de la Defensa de la Nación, al alto mando militar y al Consejo de vicepresidentes de Gobierno.



"Recomendaciones para preservar la paz, preservar la soberanía, para denunciar política y diplomáticamente en todas las instancias esta agresión de los EEUU", aseguró. Maduro ya recibió estos poderes especiales a través del mecanismo constitucional conocido como Ley Habilitante a finales de noviembre de 2013 y por un año.



Entonces los pidió para llevar a cabo durante 2014 una "ofensiva estremecedora" contra la corrupción y los especuladores, una de sus prioridades al ser elegido presidente en abril de 2013.



Esos son los principales argumentos que Maduro esgrimió para obtener los poderes, y que fueron calificados entonces por el dirigente opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles de "farsa". El antecesor y mentor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez (1999-2013), solicitó igualmente la Ley Habilitante en varias oportunidades.