Diana Sánchez, una mujer de 26 años, dio a luz tras seis horas de contracciones en la celda de una prisión de EEUU y no recibió ningún tipo de ayuda por parte del personal de la cárcel. La mujer ya ha presentado una demanda por el trato recibido.

Diana Sánchez, de 26 años, cumplía condena en una prisión de Denver, EEUU, por usurpación de identidad. La mujer estaba embarazada de 8 meses cuando empezó a sentir fuertes dolores pero el personal penitenciario no le hizo caso.

Tras seis horas de contracciones y de romper aguas, Diana terminó dando a luz sola encima de la cama sobre unos paños que ella misma se puso. Al final del parto entró un sanitario que se limitó a sostener la cabeza del bebé.

Ahora, después de un año de este suceso, Diana ha denunciado a la prisión y debido a la investigación del caso han salido a la luz las imágenes de lo ocurrido.

"Me sentí impotente porque nadie me ayudó a pesar de que había allí mucha gente. Nadie levantó un dedo", ha explicado la mujer a la cadena KDVR. "El dolor era indescriptible, pero lo que más me duele es el hecho de que a nadie le importó", ha añadido.

La abogada de Diana critica duramente el trato recibido por su clienta en un momento así: "La falta de compasión es asombrosa".