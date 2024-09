Un montañero graba su propia caída de 40 metros a la que sobrevive milagrosamente

Un excursionista de 42 años ha sobrevivido a un accidente en las montañas de Anhui, China, cuando resbaló y cayó por una pendiente mientras caminaba por la zona de Fanzengjian. El hombre, Yang Meng, capturó el momento en vídeo con una cámara de 360 grados.

Un árbol amortiguó la caída

Debido a las recientes lluvias, el terreno quedó muy resbaladizo y Yang perdió el equilibrio el pasado lunes. El accidente comenzó con un descenso ladera abajo sin poder detenerse. Gracias a la presencia de un árbol por el camino que frenó su descenso pudo salvar su vida y salir casi ileso.

«Sentí que me deslizaba cada vez más rápido y supe que estaba cayendo por un acantilado», ha explicado Yang en un video subido a Douyin, la versión china de TikTok. En poco tiempo, se volvió viral, acumulando más de 280.000 “me gusta” y compartido más de 445.000 veces. Los usuarios dejaron comentarios de sorpresa y gratitud, destacando la increíble suerte de Yang.

Un impulso para seguir

A pesar del peligroso accidente, Yang solo sufrió un raspón en la mano, un corte en el muslo y algunos hematomas en la pierna izquierda. «He salido prácticamente ileso», afirmó en otro video que compartió después en la misma red social.

Tras el accidente, Yang no solo no se ha desanimado sino que está dispuesto a seguir descubriendo mundo. «La vida es muy corta. No voy a permitir que esto me detenga. Al contrario, me impulsa a seguir explorando», afirmó con decisión.

Un contexto en condiciones de clima extremo

El accidente de Yang durante un episodio de intensas lluvias en la provincia de Anhui. La causa de estas lluvias se encuentra en los tifones Bebinca y Yagi, que han afectado a la región en los últimos días.

Según los medios chinos, el tifón Bebinca tocó tierra el lunes y ha sido la tormenta más fuerte que ha sufrido la región de Shanghái desde 1949.