Milei pide a los argentinos fortaleza para el sacrificio que viene: "No hay plata"

Javier Milei, ha anunciado este domingo, en su primer discurso como jefe de Estado, que aplicará un duro ajuste y que habrá "estanflación" durante varios meses, pero prometió que este será el "último mal trago" antes de la "reconstrucción" del país.

"Lamentablemente, tengo que decirlo de nuevo: no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al 'shock'", aseveró Milei al hablar a una multitud a las puertas del palacio del Congreso argentino tras tomar posesión.

No hay alternativa al ajuste

Plan de 'shock'

El mandatario admitió que el plan de 'shock' que aplicará tendrá un impacto negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales y la tasa de pobreza e indigencia.

Habrá estanflación pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos dos años

Milei aseguró que la "herencia" que deja el kirchnerismo es la peor que haya recibido nunca un gobierno argentino, con déficit financiero y fiscal equivalente al 17% del PIB, inflación que crece a una tasa anual del 300%, actividad económica paralizada, una tasa de pobreza del 45% y un índice de indigencia cercano al 10%.

Ratificó que aplicará un ajuste fiscal del 5 % del PIB que, prometió, caerá "casi totalmente" sobre el Estado y no sobre el sector privado.

"Limpiará" los pasivos del Banco Central

También confirmó que "limpiará" los pasivos del Banco Central y pondrá fin a la emisión monetaria, la que, insistió, es a su juicio la causa de la elevada inflación de Argentina.

Pero afirmó que la política monetaria actúa con un rezago de entre 18 y 24 meses, por lo que anticipó que la inflación permanecerá alta, y citó pronósticos de entidades privadas que prevén tasas mensuales de entre el 20 y el 40% entre este mes de diciembre y febrero próximo.

Delicado escenario fiscal y monetario

Milei pintó un delicado escenario fiscal y monetario que, en su evaluación, coloca a Argentina al borde de una hiperinflación, que podría llegar al 15.000% anual. "Esta es la herencia que nos dejan: una inflación plantada de 15.000% anual, la cual vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla", prometió.

Esta es la herencia que nos dejan

"Es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe, que llevaría la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%", insistió.

"Reacomodamiento macroeconómico"

Milei también advirtió de la "herencia" en materia de endeudamiento: 30.000 millones de dólares de deuda con importadores; 10.000 millones de ganancias retenidas a empresas extranjeras en concepto de giro de utilidades; 25.000 millones de deuda del Banco Central; y 35.000 millones de deuda del Tesoro.

"La bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares, que habrá que sumar a los cerca de 420.000 millones de deuda ya existente", advirtió.

A ellos se suman los vencimientos en 2024 de deuda soberana emitida en pesos por el equivalente a unos 90.000 millones de dólares, más los vencimientos con organismos multilaterales por 25.000 millones.

"Con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente, el 'roll over' de deuda es por demás desafiante", advirtió.

Pese al tremendo panorama descrito, Milei dijo que, después del "reacomodamiento macroeconómico", la situación de Argentina comenzará a ir "mejor". "Habrá luz al final del camino", prometió.