Michelle Obama carga contra Donald Trump: "No puede ser el presidente que necesitamos que sea"

La ex primera dama, Michelle Obama ha criticado duramente en una Convención del Partido Demócrata al presidente estadounidense, Donald Trump, que asegura que no es el adecuado para gestionar la pandemia.

En EEUU ya están en campaña electoral, esta noche ha comenzado la Convención del Partido Demócrata que hará candidato al ex vicepresidente Joe Biden. Marcada por el coronavirus y en formato virtual, han destacado los mensajes contra Donald Trump y contra su gestión de la crisis sanitaria, especialmente dura ha sido la ex primera dama Michelle Obama que no ha dudado en acusar al magnate de fraude electoral y de ser incapaz de sacar al país de la pandemia.

"Donald Trump es el presidente equivocado para este país, ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que podía hacer el trabajo pero claramente no está a la altura del momento. Simplemente no puede ser el presidente que necesitamos que sea", ha declarado Michelle Obama.

La convención demócrata durará hasta el jueves cuando está previsto que Biden dé su discurso de aceptación en formato virtual. También lo dará Donald Trump, según ha anunciado, desde la Casa Blanca.