Matteo Salvini insiste en su rechazo al Open Arms: "Somos buenos cristianos, pero no tontos"

Matteo Salvini ha insistido en que Italia no abrirá el puerto de Lampedusa pese a la situación de tensión que vive el Open Arms . El ministro del Interior italiano continúa rechazando el desembarco porque entiende que España debe ofrecer una solución.

Insiste Matteo Salvini en que Italia no abrirá el puerto de Lampedusa pese a la situación a bordo del Open Arms. El ministro del Interior sigue rechazando el desembarco porque entiende que es responsabilidad de España ofrecer una solución. Además, sugiere que entre los migrantes hay supuestamente menores que no lo son, y enfermos que no están enfermos.

Por otra parte, el ministro de Transportes, Danilo Toninelli, del Movimiento 5 Estrellas, ofrece a la Guardia Costera italiana para acompañar al Open Arms hasta un puerto español. Desde el buque no lo descartan si les garantizan la seguridad. Mientras, el Gobierno de Sánchez desmiente un acuerdo con Italia para desembarcar en Baleares, y critica que la ONG no sea clara al trasladar sus necesidades.