Lufthansa no confirma que un piloto del avión no estuviese en la cabina

COMO PUBLICA 'THE NEW YORK TIMES'

El grupo alemán Lufthansa, al que pertenece la aerolínea Germanwings, ha asegurado hoy no poder confirmar la información de que uno de los pilotos del vuelo que se estrelló el martes en los Alpes franceses no se encontraba en la cabina en el momento del accidente.

En declaraciones a la agencia de noticias alemana DPA, un portavoz de la compañía aérea ha dicho "no tener actualmente ninguna información que pueda confirmar el informe del 'New York Times", en referencia a la exclusiva divulgada esta madrugada por el rotativo estadounidense. No obstante, la aerolínea se ha comprometido a recabar toda la información sobre la tragedia, en la que murieron 150 personas, y ha pedido no dar pábulo a "especulaciones" sobre las causas del accidente del vuelo 9525 entre Barcelona y Düsseldorf.

El "New York Times" ha informado hoy, citando fuentes militares que han escuchado el audio de la caja negra encontrada, que uno de los pilotos del avión que se estrelló el martes en Francia salió de la cabina y no pudo volver a entrar.

Cuando regresó a la cabina y llamó a la puerta para reingresar, "nunca hubo una respuesta". "Se puede escuchar que está intentando echar abajo la puerta", dijo el investigador al diario estadounidense sobre los momentos previos a que el avión se estrellara en los Alpes franceses.

Por otra parte, la Fiscalía de Marsella, encargada de investigar la colisión del Airbus A320 en los Alpes, ofrecerá hoy nuevos detalles a la prensa tras las revelaciones publicadas por el diario "The New York Times" de que uno de los pilotos pudo quedarse fuera de la cabina antes del accidente.

El fiscal del caso, Brice Robin, ha señalado que comparecerá en torno a las 12.30 hora local (11.30 GMT) en Marsella, según el canal de televisión "BFM TV".