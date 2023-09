El Kremlin evita confirmar una posible reunión entre Kim Jong-un y Putin

El Kremlin rehusó confirmar una posible cumbre entre los líderes de Rusia y Corea del Norte la próxima semana en el extremo oriente ruso, y dijo que no tiene "nada que decir".

El diario New York Times informaba sobre una potencial cumbre, entre Vladímir Putin y Kim Jong-un, que estaría encaminada, entre otras cuestiones, a sellar un intercambio de armamento y tecnología aeroespacial y militar.

El rotativo asegura que ambos líderes podrían reunirse la semana próxima en la ciudad de Vladivostok, donde Putin pretende intervenir el próximo día 12 en el VIII Foro Económico Oriental.

"No, no podemos" confirmarlo, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov agregó que ahora mismo el Kremlin "no tiene nada que decir" sobre ese tema.

Según el periódico estadounidense, Putin querría que Corea del Norte venda a Rusia artillería y misiles antitanque, mientras que Pionyang estaría buscando tecnología avanzada para la fabricación de satélites y submarinos de propulsión nuclear, además de ayuda alimentaria.

La última vez que el jefe del Kremlin y el líder norcoreano se reunieron fue en abril de 2019, también en Vladivostok.

Corea del Norte es uno de los pocos países del mundo que han reconocido la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la de otras cuatro regiones en el este y sur de Ucrania en septiembre de 2022.