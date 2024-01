Josep Borrell anuncia la nueva misión 'Aspides' de la Unión Europea en el Mar Rojo

El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, afirmó este miércoles que la Unión Europea decidirá este miércoles la puesta en marcha de una misión para la seguridad del tráfico marítimo en el Mar Rojo, bautizada como 'Aspides', en la que España ha anunciado que no prevé participar.

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la reunión informal de Ministros de Defensa de la UE, en Bruselas, Josep Borrell señaló que uno de los temas que abordarán en el encuentro "es el desafío de seguridad en el Mar Rojo, la creación de una nueva misión naval de la Unión Europea" para participar en la seguridad del tráfico marítimo frente a los ataques de las milicias hutíes de Yemen.

"Estoy seguro de que se tomará una decisión. No todos los Estados miembros estarán dispuestos a participar, pero nadie se opondrá a ello, eso espero. Quienes no quieran participar, simplemente deben hacerse a un lado", subrayó. El Alto Representante confió en que "el día 17 de este mes se pueda lanzar la misión", en la que España ha anunciado que no prevé participar. A este respecto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a la reunión, pero no hizo declaraciones a su llegada.

"Tenemos que decidir qué país tomará el mando de las fuerzas, dónde estará el cuartel general y cuáles serán los medios navales que aportarán los Estados miembros", remarcó Borrell. "Saben que 'Atalanta' está en España, que ha asumido el mando, el cuartel general está en Rota, en España, y depende de quién va a tomar el mando" de la nueva misión se decidirá la ubicación del cuartel general.

"Espero que esto se decida hoy, y esta operación en el Mar Rojo tiene nombre, 'Aspides', que significa protector, y este es el propósito, proteger a los barcos, interceptar los ataques y los barcos enemigos, no participar en ningún tipo de acciones contra los hutíes, sólo bloquear los ataques de los hutíes sobre los buques", explicó.

"Es una misión ciertamente importante", recalcó y agregó que "muchas empresas europeas nos han pedido que la hagamos, porque su modelo de negocio está sufriendo mucho debido al aumento de los costes y al tener que ir a Sudáfrica y continuar todo el recorrido hasta Europa. Esto afecta a los costes, así que afecta a los precios y afecta la inflación, por ello es natural que intentemos evitar este riesgo", apostilló.