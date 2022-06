Johnny Depp gana el juicio a Amber Heard tras el veredicto del juzgado popular que ha responsabilizado a los dos de difamación

El jurado del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha llegado a un veredicto tras la sonada demanda por difamación de 50 millones de dólares presentada por Depp contra su ex mujer que a su vez presentó una contrademanda por valor de 100 millones de dólares. El juez Penney Azcarate ha citado a los abogados de ambas partes para comunicarles el veredicto del jurado popular. Johnny Depp, en el Reino Unido, no ha estado presente en el anuncio.

Ambas partes han presentado sus casos ante un jurado de siete personas, el juez y una creciente audiencia en el transcurso de las últimas seis semanas. El jurado comenzó sus deliberaciones el viernes Tanto Heard como Depp han subido al estrado en dos ocasiones. Amber Heard testificó que sabía que debía dejar a Johnny Depp desde la primera vez que la golpeó, pero no se atrevió a hacerlo."Sabía que no podía simplemente perdonarlo, cierto, porque eso significaría que volvería a suceder", dijo Heard a la corte entre lágrimas.

La semana pasada, la ex pareja de Depp, Kate Moss, subió al estrado y dio un testimonio breve pero eficaz para refutar los rumores sobre un supuesto incidente en Jamaica. La supermodelo dice que Depp no sólo no la agredió, sino que de hecho acudió en su ayuda después de que ella tuviera un accidente.

En su primer testimonio, Depp señaló que se defendía de las acusaciones de Heard, en parte, por el bien de sus hijos. Al principio del caso de la defensa, el equipo de Heard pidió que se desestimara el caso, como exige la ley de Virginia.

Amber Heard responsable de difamación a Depp

Un jurado popular de Virginia ha dictaminado que la actriz Amber Heard difamó a su ex marido Johnny Depp tras un juicio de seis semanas en el que se presentaron pruebas y testimonios explícitos que han detallado la relación de la ex pareja de Hollywood. El jurado también ha fallado a favor de Heard en algunos aspectos de su demanda contra Depp. Sin embargo, Depp es el más beneficiado del veredicto ya que recibirá 15 millones de dólares por daños y perjuicios de Heard.

El panel de jurado ha concedido a Heard 2 millones de dólares por daños y perjuicios que deberá abonarle Depp por difamación. El jurado ha llegado a una decisión unánime y ha considerado que los dos son responsables de difamar el uno al otro.

En el centro del caso legal está un artículo de opinión de diciembre de 2018 de diciembre de 2018 de Heard en el Washington Post en el que acusaba, sin mencionarle, de malos tratos al actor. Durante seis semanas de testimonio, los abogados de Heard argumentaron que que había dicho la verdad y que sus comentarios estaban amparados por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

A lo largo del caso, los miembros del jurado escucharon grabaciones de las peleas de la pareja y vieron fotos gráficas del dedo ensangrentado de Depp.Aseguraba que se cortó cuando Heard le lanzó una botella de vodka en 2015. Heard negó haber herido el dedo de Depp y dijo que Depp la agredió sexualmente. Añadió que le golpeó sólo para defenderse a sí misma.

El testimonio fue transmitido en vivo ampliamente en las redes sociales, atrayendo grandes audiencias para escuchar detalles sobre la problemática relación de la pareja.