Israel conocía los planes de ataque de Hamás y los descartó por considerarlos demasiados complicados

'The New York Times' ha publicado este jueves que las autoridades israelíes conocían los planes de ataque deHamás desde hace al menos un año, pero que decidieron descartarlos por considerarlos demasiado complicados como para llevarse a cabo.

El medio de comunicación norteamericano ha tenido acceso a "documentos, correos electrónicos y entrevistas" que, aseguran, describían con gran precisión un asalto sorpresa como el que se produjo el pasado 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos en Israel y cientos de personas secuestradas.

Según 'The New York Times', el plan constaba de 40 páginas y tenía el nombre de 'Jericho Wall'. Contemplaba el uso de drones para acabar con las cámaras de seguridad a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza o la entrada masiva de militantes a pie, en motocicleta y usando parapentes, aunque no establecía una fecha para la operación.

Los responsables militares de la región no creyeron que un ataque de tal magnitud fuera posible, y dudaron de que el plan hubiera sido aceptado por el grupo palestino. No está claro si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, u otros líderes políticos tuvieron acceso a los documentos.

El ataque de Hamás fue el episodio más sangriento en la historia de Israel y llevó a Netanyahu a declarar la guerra al grupo y lanzar una ofensiva sobre la Franja de Gaza que ya se ha cobrado la vida de más de 15.000 personas.

Este jueves fue la séptima jornada de tregua, negociada por Qatar, Egipto y Estados Unidos, a través de un acuerdo que incluye la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Hasta ahora, son 105 los cautivos liberados en Gaza, entre ellos 81 israelíes y 24 extranjeros; mientras que Israel ha excarcelado a 240 prisioneros palestinos, todos ellos mujeres y menores.