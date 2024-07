Gabriel Attal anuncia su dimisión tras los resultados de las elecciones en Francia

El primer ministro francés, Gabriel Attal, ha anunciado que presentará este mismo lunes su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, "fiel a la tradición republicana" tras la derrota de los partidos que sostenían su gobierno en la segunda vuelta de las elecciones francesas celebrada este domingo.

"Fiel a la tradición republicana, mañana por la mañana presentaré mi dimisión al presidente de la República", ha declarado Attal desde el patio de la Casa de Matignon, residencia oficial del primer ministro, según recogen medios franceses.

El jefe del Gobierno ha indicado que continuará ejerciendo "mientras el deber lo requiera" y hasta que se instaure un nuevo gobierno. La decisión se debe a la falta de mayoría absoluta o relativa de Juntos por la República, segunda formación de la Asamblea Nacional tras los comicios de este domingo, según proyecciones.

"Me gustaría felicitar a los 577 diputados electos. Yo no elegí esta disolución, pero me negué a someterme. Decidimos luchar. Advertí sobre el riesgo de una mayoría absoluta del La Francia Insumisa o Agrupación Nacional y del riesgo de que nuestro movimiento desaparezca. Estos tres riesgos fueron descartados por los franceses. Se lo debemos a este espíritu francés apegado a sus valores", ha argumentado.

Así, ha subrayado que el centrismo "está vivito y coleando" gracias a la "determinación" de sus representantes. "Hemos aguantado y tenemos tres veces más diputados que las estimaciones sugeridas al inicio de esta campaña", ha destacado en su discurso.

Las proyecciones sitúan al Nuevo Frente Popular como formación con más diputados (180-215), seguido de Juntos por la República de Macron (150-180 diputados) y Agrupación Nacional (120-150 diputados). La Asamblea Nacional cuenta con 577 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 289.