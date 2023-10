Francia alerta del uso de estos medicamentos para el resfriado: riesgo de infarto

La pseudoefedrina es un agente para aliviar la congestión nasal por los resfriados o alergias que ayuda a reducir la presión y la congestión. Sin embargo la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y Productos Sanitarios de Francia (ANSM) ha desaconsejado a la ciudadanía cualquier medicamento que la contengan por los riesgo de infarto de miocardio y accidentes vasculares cerebrales. En las farmacias de nuestro país están presentes en el Gelocatil gripe o el Frenadol descongestivo.

Este potencial riesgo de la pseudoefedrina ya se conocía porque está contemplado en los prospectos de los medicamentos que contienen este principio activo. Hasta el momento el balance beneficio/riesgo de estos medicamentos se ha mantenido favorable. Aunque desde febrero de este año el Comité de evaluación de riesgo de Farmacovigilancia Europeo comenzó a revisar los datos de seguridad.

En Francia ha saltado la alarma porque según la ANSM en algunos casos de infarto cerebral, esos pacientes habían tomado recientemente este tipo de medicamentos. En el comunicado añade que "el riesgo es muy débil" aunque "esos incidentes pueden producirse sea cual sea la dosis y la duración del tratamiento".

¿Qué medicamentos hay en España con pseudoefedrina?

Desde que saltó alarma en febrero, se han dejado de comercializar ocho fármacos con pseudoefedrina en España. Estos son los que podemos seguir encontrando en la farmacia:

Rino-Ebastel (Almirall)

Narine Repetabs (Bayer)

Clarityne Plus (Bayer)

Lasa con Codeína (Faes Farma)

Gelocatil Gripe con Pseudoefedrina (Ferrer Internacional)

Termalgin Resfriado (GSK)

Frenadol Descongestivo (Johnson & Johnson)

Reactine (Johnson & Johnson)

Iniston Mucosidad y Congestión (Johnson & Johnson)

Iniston Tos y Congestión (Johnson & Johnson)

Grippal Con Pseudoefedrina y Dextrometorfano (Kern Pharma)

Rinobactil (Almirall)

Pharmafren (Cinfa)

Cinfatós Descongestivo (Cinfa)

Cinfatós Complex (Cinfa)

Pharmatusgrip (Cinfa)

Respidina (Cinfa)

Respidina Antialérgica (Cinfa)

Vincigrip (Salvat)

Vincigrip Forte Sabor Cacao (Salvat)

Vincigrip Forte Sabor Naranja (Salvat)

Virlix Plus (Lacer)

Stopcold (Ucb Pharma)

¿Qué va a hacer España?

España de momento no va a retirar ningún medicamento más del mercado a no ser que regulador conveniente así lo ordene. Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios hace hincapié en que es un un anuncio, a título particular, del organismo francés y que no llega tras un consenso de todas las agencias europeas. Añaden que la investigación europea "se está finalizando" y que cuando finalice "se tomarán las medidas".