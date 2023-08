"Evita emborracharte": Estalla la polémica por las palabras de la pareja de Meloni tras dos violaciones en Italia

La polémica en Italia no cesa tras las declaraciones de Andrea Giambruno, la pareja de Giorgia Meloni en las que señalaba que las mujeres podrían evitar la violación si no se emborrachan demasiado. Los partidos de la oposición han solicitado a la primera ministra que se distancie de estos comentarios.

"Si vas a bailar tienes todo el derecho a emborracharte... pero si evitas emborracharte y perder el conocimiento, quizás también evites meterte en problemas, porque entonces encontrarás al lobo", aseguraba Andrea en su programa en el canal Rete 4 después de recientes casos de violaciones en Nápoles y Palermo.

Los comentarios han causado una tormenta en las redes sociales, con imágenes que acusan a Giambruno de culpar a la víctima. Cecilia D'Elia, senadora del opositor Partido Democrático (PD) de centroizquierda y vicepresidenta de la comisión de investigación sobre feminicidio, ha rechazado las declaraciones: "No pueden evitar culpar a las mujeres. No salgas sola, no vayas a lugares oscuros, no te vistas provocativamente. Todo esto ya no es aceptable. Si una chica bebe demasiado, lo que le espera es dolor de cabeza, no una violación".

Giambruno ha respondido a la polémica: "Si hubiera dicho algo mal, me habría disculpado, pero no es así y nunca habrá un día en que un político me diga qué decir. Dije que la violación es un acto abominable. Me tomé la libertad de decirles a los jóvenes que no salieran a propósito a emborracharse y drogarse. Les aconsejé que tuvieran cuidado porque, lamentablemente, los malos siempre están ahí fuera. Nunca dije que los hombres tengan derecho a violar a mujeres borrachas".