El emotivo vídeo en el que el héroe de Bondi Beach recibe 2,1 millones tras aplacar al atacante en pleno tiroteo

El ataque armado durante la celebración de Janucá en Bondi Beach, una de las playas más concurridas de Sídney (Australia), dejó al menos 15 personas fallecidas y 29 heridas el pasado domingo. Un evento en el que se concentraban alrededor de dos mil personas. La policía australiana ha calificado el suceso como un incidente terrorista antisemita selectivo. Las autoridades han confirmado, además, que uno de los atacantes fue abatido y el otro detenido tras el tiroteo.

El tiroteo se produjo en el parque Archer, en las inmediaciones de la zona, donde cerca de un millar de personas participaban en la festividad judía. No obstante, según explicó el jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, muchísima gente se salvó del incidente gracias a la "valentía" de un ciudadano que se encontraba en el tiroteo y que, sin pensárselo dos veces, se abalanzó contra uno de los dos hombres armados que abrieron fuego contra los asistentes para quitarle el arma.

Según medios locales, este individuo es Ahmed al-Ahmed, un hombre musulmán de 43 años que fue grabado cargando contra el terrorista por la espalda. En el vídeo, difundido por el influencer Zachery Dereniowski, se ve cómo el hombre permanece escondido detrás de unos coches, observando a los atacantes mientras dispara a la gente. En ese momento, corre y se lanza contra él hasta que consigue quitarle el arma. Las autoridades activaron el dispositivo de seguridad y, ahora, mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

Una campaña internacional para el héroe anónimo

Son muchas las personas que han iniciado una campaña internacional de recogida de dinero a través de Go Fund Me para Ahmed. Las donaciones superan los 2 millones de euros, una cantidad que el influencer Zachery Dereniowski ha hecho entrega a Ahmed mientras este se encontraba en el hospital.

Ahmed ha tenido que ser operado de las heridas de bala que recibió por parte del segundo de los agresores, quien le disparó dos veces y fue alcanzado en la mano y el brazo. La familia del 'héroe anónimo' ha informado que se había sometido a una cirugía inicial, pero que podría necesitar más.

Ahora, Ahmed ha expresado su reflexión sobre lo sucedido y pidió a la gente que dejase atrás las diferencias para evitar este tipo de situaciones. Ahmed ha afirmado también que la campaña masiva de apoyo no solo significó un reconocimiento, sino también un símbolo de solidaridad.