Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, Mike Pence y Kamala Harris, chocan durante el debate celebrado en un auditorio de la Universidad de Utah y estuvo moderado por la periodista de USA Today, Susan Page. Los aspirantes estuvieron sentados a una distancia de 3,7 metros y no se dieron la mano al inicio del debate. Asimismo, se instalaron varias barreras de plexiglás entre ambos, y entre ellos y la moderadora.

Vacuna contra el coronavirus

Después del bronco cara a cara entre los candidatos a la presidencia, Donald Trump y Joe Biden, ha sido el turno para el republicano Mike Pence y la demócrata Kamala Harris. Con el presidente confinado en la Casa Blanca y por detrás en las encuestas, el vicepresidente Pence ha tratado de defender su gestión de la pandemia.

Uno de los choques más destacados, se ha centrado en las prisas de la administración Trump por anunciar una vacuna contra el coronavirus. "Si los doctores nos dicen que debemos vacunarnos, seré la primera en la fila. Si lo dice Donald Trump, no lo haré", alegaba Harris. A lo que Pence le respondía que "el hecho de que dañe continuamente la confianza pública en una vacuna es inconcebible, deje de jugar con las vidas de la gente".

Una mosca se convierte en la protagonista

Asimismo, el debate ha tenido una invitada no deseada, que se ha convertido en viral en las redes sociales. Una mosca se posó sobre la cabeza Pence. Tal y como comenta el diario The New York Times, el animal solo estuvo posado dos minutos y tres segundos, pero fue suficiente para que hubiese una avalancha de comentarios y memes en Twitter.

Incluso el candidato demócrata a la presidencia de EEUU, Joe Biden, se sumó a esta tendencia y publicó una foto suya con un matamoscas en la mano. "Contribuye con 5 dólares para ayudar a que esta campaña vuele", "ahuyenta moscas y mentiras".