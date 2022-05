Deniegan el acceso al avión con destino a Ibiza a una mujer británica por el Brexit

Caroline Smith, de 40 años, y su marido, Dan, vivieron un momento muy angustioso en el aeropuerto londinense de Stansted, cuando Ryanair, la compañía con la que iban a viajar a España, impidió que la mujer pasar de la puerta de embarque a causa el Brexit.

El pasado 28 de abril, la pareja iba dirección a Ibiza para celebrar su décimo aniversario, además del cumpleaños de Dan, según recoge el diario británico 'Nottinghamshire Live'

Aunque Caroline Smith no encontró ningún tipo de problema a la hora de hacer la facturación online, la aerolínea no le permitió subirse al avión por culpa de su pasaporte, a pesar de que caduca en marzo de 2023. El contratiempo está causado por el Brexit, ya que desde que Reino Unido salió de la Unión Europea (UE),

Desde que Reino Unido abandonó la UE la normativa para viajar ha cambiado y se imposibilita coger el avión su su pasaporte caduca en menos de seis meses o si su vigencia supera los 10 años. Esto último fue lo que le sucedió a Caroline, ya que su pasaporte fue expedido en 2012.

Fue una pesadilla

Según ha explicado al medio británico, la situación "fue una pesadilla". Además, ha comentado: "Para mí fue simplemente algo de lo que no me había dado cuenta y creo que es realmente importante que la gente lo sepa porque creo que va a atrapar a mucha gente".

Por su parte, su marido no tuvo el mismo problema de ella, por lo que sí que pudo embarcar en el avión, mientras que ella, gracias a su cuñada que trabaja en 'Jet2' y le confirmó que sí podía viajar con ellos. "Mi esposo aún se fue con Ryanair porque su pasaporte estaba bien, tuve que pagar otras 400 libras esterlinas solo para obtener un boleto de ida, ¡lo cual no era lo ideal! No era lo que esperaba desembolsar de inmediato. Pero no estaba vamos a dejar que eso arruine nuestro viaje", comentó Smith.