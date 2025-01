Cuenta atrás para el cierre de TikTok en Estados Unidos

La red social TikTok afronta la cuenta atrás ante su posible cierre en Estados Unidos este domingo. Las autoridades norteamericanas han acusado a la plataforma de estar controlada por Pekín, algo que ha negado la compañía a la que pertenece, ByteDance.

El Gobierno estadounidense ha exigido a TikTok que rompa todos sus vínculos con ByteDance antes del 19 de enero, ya que entienden que esta relación es una amenaza para la seguridad nacional y de los norteamericanos, porque sus datos podrían acabar en poder asiático.

En las últimas horas, Joe Biden ha decidido dejar la decisión final en manos de Donald Trump, que tomará posesión del cargo el lunes. Biden ha explicado que según el calendario, la responsabilidad de aplicar la ley recae sobre el próximo gobierno. Trump, por su parte, ha manifestado que tomará una decisión "en un futuro no muy lejano".

Una decisión que viene de la anterior legislatura

El presidente electo ya intentó vetar TikTok en su primer mandato (2017-2021) y pidió que se paralizase la prohibición tras prometer en campaña que salvaría TikTok porque "tiene un lugar en su corazón", gracias al papel que ha tenido la aplicación en la influencia del voto joven.

Incluso, según medios chinos y estadounidenses, Trump ha invitado al consejero delegado de Tikyok, Shou Zi Chew, a asistir a su toma de posesión. Shou ha agradecido públicamente a Trump su compromiso para mantener la red social en Estados Unidos y ha alabado al magnate porque "entiende realmente la plataforma", ya que la ha utilizado para expresar sus propias ideas.

Shou ha negado que el gobierno chino controle ByteDance

Shou Zi Chew ya negó en 2023 que ByteDance no está bajo control del Gobierno chino. No he visto pruebas de que el Ejecutivo chino tenga acceso a los datos". Sin embargo, Pekín tiene una 'acción de oro' en ByteDance que le da derecho a veto sobre cualquier decisión. TikTok defiende que esa situación solo afecta a ByteDance en China pero no en sus negocios en el extranjero.

Los medios chinos han comentado que esta semana el Instagram chino Xiaohongshu se ha situado entre las aplicaciones más descargadas por los usuario de TikTok ante la amenaza de cierre, a los que han llamado "refugiados de TikTok". TikTok ha llegado a tener 150 millones de usuarios en el país americano.

Origen del éxito de Tiktok

Hay que remontarse hasta 2016, cuando ByteDance antes llamada Jinritoutiao, lanzó Douyin, la aplicación original de TikTok, llena de músicas, efectos y un "feed" personalizado. En 2017 comenzó su expansión global y cambió su nombre por TikTok, adquirió Musical.ly. En el primer trimestre de 2018 fue la aplicación más descargada del mundo.

Esto le ha provocado conflictos geopolíticos debido a su origen chino, por ejemplo en 2020 India la prohibió en su país. Ese mismo año sus descargas aumentaron más de 200 millones.