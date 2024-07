Biden reconoce que "fue un error" decir que había que poner a Trump "en la diana"

El mandatario estadounidense también ha matizado sus palabras, asegurando que se refería a "enfocarse" en Trump y sus ideas más que en el significado literal de la expresión.

"Me refería a enfocarse en él. Centrarse en lo que está haciendo, en sus políticas, en el número de mentiras que dijo en el debate. Quiero decir que hay toda una serie de cosas que, mira, no soy el tipo que dijo que quería ser un dictador el primer día, no soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones. No soy el tipo que dijo que no aceptará el resultado de las elecciones automáticamente. No puedes amar a tu país sólo cuando ganas. Y por eso la atención debe centrarse en lo que dice, me refiero a la idea", ha expresado.

En ese sentido, Biden ha insistido en que él no ha usado una retórica que incite a la violencia, a diferencia de su "oponente", que ha vuelto a recordar que Trump "amenaza a la democracia" con sus palabras.

Cabe recordar que el presidente estadounidense se dirigió la jornada anterior al pueblo estadounidense para pedir "enfriar" el clima político y que no se convierta en un campo de batalla, alegando que "todos" tienen "la responsabilidad de hacerlo", después del intento de asesinato contra Donald Trump, que resultó herido leve en su oreja derecha después de que la bala la rozara.

El incidente se saldó con la muerte de un simpatizante y con otros dos heridos, que fueron hospitalizados. El atacante, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido segundos después por un francotirador del Servicio Secreto en el tejado desde el que efectuó los disparos.

Los llamamientos públicos para que Biden se retire disminuyen, aunque siguen en privado

Los llamamientos públicos de los demócratas estadounidenses pidiendo al presidente, Joe Biden, que abandone la carrera presidencial han disminuido en los últimos días, aunque continúan en privado, indicaron varias fuentes demócratas a la cadena CNN.

Según las fuentes, los defensores de la retirada de Biden se apoyan en los informes elaborados por el respetado consultor demócrata Stanley Greenberg, quien augura que Biden va a perder las elecciones y además podría hacer mucho daños a otros candidatos demócratas.

Las fuentes consultadas por la CNN, que han tenido acceso a esos documentos, creen que son "devastadores" al analizar las posibilidades de reelección del actual presidente.

La cadena sostiene que Greenberg ha enviado varios memorandos a los asesores de Biden en las últimas dos semanas, desde que se produjo la fracasada actuación del presidente en el debate televisivo con el republicano Donald Trump.

En ellos se analizan encuestas internas que, según el reputado consultor y asesor electoral, muestran que la posición del presidente sigue deteriorándose porque los estadounidenses, en su inmensa mayoría, no le ven preparado para servir cuatro años más.

Greenberg ha sido uno de los principales consultores y encuestadores demócratas durante décadas y su trabajo incluye el asesoramiento a las dos campañas presidenciales ganadoras de Bill Clinton, recuerda la CNN.

Agilidad mental "bastante buena"

Por otro lado, Biden ha vuelto a insistir en que su agilidad mental es "bastante buena" en un momento en el que se ha convertido en un foco de críticas tanto por parte de los republicanos como de los propios demócratas tras su calamitosa actuación en el debate electoral y sus posteriores meteduras de pata en intervenciones públicas, que han llevado a cerca de una veintena de legisladores de su partido a pedir que ponga fin a su campaña.

"Soy viejo. Pero solo soy tres años mayor que Trump, número uno. Y número dos, mi agudeza mental ha sido bastante buena. En tres años y medio he conseguido hacer más cosas que ningún presidente en mucho tiempo. Estoy dispuesto a ser juzgado por eso", ha aseverado.

En ese sentido, ha asegurado que entiende las críticas por la edad y que se trata de algo "legítimo", pero que seguirá en la carrera presidencial, y ha vuelto a confirmar que ambos políticos se volverán a medir en otro debate programado para el próximo mes de septiembre.

Caso archivado de Trump

Respecto al archivo del caso contra Trump por negligencia en el uso de documentos confidenciales, que ha sido desestimado este lunes por la jueza Aileen Cannon, que lidera ella misma, por la inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal especial Jack Smith, Biden ha expresado que "no le sorprende".

"No me sorprende. Viene de la decisión de inmunidad que el Tribunal Supremo dictaminó, y Clarence Thomas, en su disidencia, dijo que los fiscales independientes nombrados por el fiscal general no son legítimos. Esa es la base sobre la que este juez pidió la desestimación", ha afirmado.

Los cargos contra Trump iban desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia. El magnate almacenó cajas con documentos en varios lugares de su residencia, como su dormitorio o una de sus oficinas, aunque también se llegaron a encontrar en el baño y en la ducha.