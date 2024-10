La Casa Blanca advierte a Netanyahu: "No permitiremos que Líbano se convierta en Gaza"

El presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido este miércoles una llamada telefónica "directa y productiva" a la que se sumó la vicepresidenta, Kamala Harris, según ha informado la Casa Blanca.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó que la llamada fue "directa y productiva" y que ambos líderes trataron "una serie de asuntos", sin llegar a confirmar si hablaron sobre cómo Israel responderá al ataque que Irán lanzó el 1 de octubre sobre su territorio con cerca de 200 misiles.

La portavoz indicó que la conversación duró unos 30 minutos. Según el diario 'The Times of Israel', que cita una fuente de la oficina de Netanyahu, hablaron 50 minutos.

Antes de la rueda de prensa de Jean-Pierre, la Casa Blanca anunció en un breve comunicado que Harris, candidata demócrata para las elecciones del 5 de noviembre, participó en la llamada que tenían prevista Biden y Netanyahu. Pero ni la oficina del primer ministro ni la Casa Blanca han divulgado por ahora su contenido.

La Casa Blanca ha prometido que difundirá un comunicado con detalles. Mientras tanto, la oficina de Netanyahu publicó una foto en la que se puede ver al primer ministro con su equipo durante la conversación con Biden.

Este es el primer intercambio entre Biden y Netanyahu desde el 21 de agosto. Desde entonces, Israel ha intensificado el enfrentamiento militar que mantenía con el grupo chií Hezbolá desde el inicio de la guerra en Gaza, con bombardeos no solo en su frontera norte sino también en ciudades como Beirut y, además, ha lanzado lo que denomina una "limitada" ofensiva terrestre en el sur de Líbano contra Hezbolá.

En esos bombardeos, Israel ha matado al que fuera líder de Hezbolá durante tres décadas, Hasán Nasralá, y justo ayer Netanyahu anunció que también había eliminado a Hashem Safi al Din, quien supuestamente había sido elegido para sucederle.

EE.UU. advierte a Netanyahu

La Casa Blanca afirmó este miércoles que no permitirá que "Líbano se convierta en Gaza", tras los comentarios que hizo el día anterior el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. "No permitiremos que Líbano se convierta en Gaza, en otra Gaza. Eso no es lo que queremos ver", apuntó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

El Gobierno estadounidense se refirió así a las declaraciones que hizo el día anterior Netanyahu, quien amenazó al pueblo libanés con "una larga guerra que traerá destrucción y sufrimiento similar al que vemos en Gaza" si este no se deshace del grupo chií Hezbolá.