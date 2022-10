Un ex asesor de Trump condenado a cuatro meses de cárcel por desacato

LEER MÁS Donald Trump responde al comité legislativo, Liz Truss rectifica su plan fiscal y otras noticias del día

Un tribunal de Washington D.C., Estados Unidos, ha condenado a cuatro meses de cárcel y a pagar una multa de 6.500 dólares (aproximadamente unos 6.600 euros) a Steve Bannon, que fue asesor ideológico del expresidente estadounidense Donald Trump, según ha indicado el canal de noticias norteamericano 'CNN'.

Bannon no ingresará en prisión

Sin embargo, desde la corte dirigida por el magistrado Carl Nichols se ha explicado que Steve Bannon no ingresará en prisión, al menos de momento. El tribunal aclara que no iría a la cárcel hasta que no se finalicen los procedimientos de apelación que los abogados del ex asesor de Trump presenten.

¿Por qué ha sido condenado Bannon?

El tribunal norteamericano condenó el pasado verano a Bannon por negarse a cumplir con una citación ante un comité del Congreso que investigaba el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Entre los cargos, la Fiscalía culpaba al ex asesor de Donald Trump por "exacerbar", con su negativa a comparecer, el espíritu de agresión al Estado de Derecho que representó la insurrección. Por su parte, el magistrado explicó en su dictamen que la sentencia contra Steve Bannon tiene que servir para "disuadir a otros de cometer delitos similares".

Por otro lado, el Bannon todavía no ha hecho declaraciones ni ante la prensa ni en su comparecencia de este viernes ante el tribunal.

Asimismo, la congresista republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, no ha dudado en mostrar su apoyo firme al ex asesor en su cuenta de Twitter. "Apoyo a Steve Bannon", ha comentado.