Advierten de que "Biden se arriesga a la Tercera Guerra Mundial" si permite a Ucrania usar armas de largo alcance

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría autorizado a Ucrania a emplear armamento estadounidense de largo alcance contra Rusia, según informaron ayer varios medios estadounidenses citando fuentes conocedoras del asunto.

Tras estas revelaciones, que hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Pentágono han confirmado, la legisladora rusa Maria Butina ha dicho este lunes que la administración del presidente Biden se está arriesgando a una III guerra mundial si permite a Ucrania usar armas estadounidenses de largo alcance en territorio ruso.

"La administración Biden está tratando de escalar la situación al máximo mientras todavía tienen el poder", ha dicho Butina, quien ha mostrado su esperanza de que "Trump supere este decisión, si es que se ha tomado, porque están seriamente arriesgando el principio de una tercera guerra mundial que a nadie le interesa".

Moscú dice que Putin ya advirtió de consecuencias

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ya advirtió a Occidente de las consecuencias del permiso a Kiev para el uso de armas de largo alcance para ataques en territorio ruso, señaló esta noche Exteriores de este país tras informaciones de que EE.UU. ya dio la respectiva autorización.

"El presidente ya se ha pronunciado al respecto", dijo al portal RBC la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en una aparente referencia a unas declaraciones del jefe del Kremlin del pasado septiembre que en las últimas horas han reproducido varios medios rusos.

El líder ruso dijo entonces que si Occidente accede a autorizar ataques dentro de Rusia con sus misiles de largo alcance, eso cambiaría la "esencia" y la "naturaleza" del conflicto en Ucrania.

"Esto significará que los países de la OTAN, EE.UU. y los estados europeos, están combatiendo con Rusia", aseguró Putin el 13 de septiembre.

Las armas autorizadas son concretamente misiles supersónicos guiados llamados ATACMS que pueden transportar cabezas convencionales o de racimo, y tienen un alcance de unas 190 millas o 300 kilómetros, precisa The Washington Post.

De confirmarse, la decisión de Biden puede significar un gran espaldarazo a Ucrania justo antes de que su gobierno dé paso en enero al de Donald Trump, quien ha prometido repetidamente acabar con la guerra de Ucrania.

Zelenski: "Esas cosas no se anuncian"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se pronunció en su discurso a la nación de anoche sobre las informaciones aparecidas en medios estadounidenses acerca de la decisión que habría tomado la Casa Blanca de permitir a Kiev utilizar los misiles ATACMS que le envía para atacar ciertos objetivos militares situados dentro de Rusia.

"El plan pare reforzar a Ucrania es el 'Plan de la Victoria' que yo he presentado a nuestros socios. Uno de los puntos clave es sobre las capacidades de largo alcance de nuestro Ejército. Hoy se ha hablado mucho en los medios de que habríamos recibido permiso para estas acciones. Pero los ataques no se hacen con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablan por sí solos y no hay duda de que lo harán", dijo Zelenski al término de su alocución nocturna del domingo.

Los primeros ataques podrían ir dirigidos, según esas fuentes, contra las tropas norcoreanas que combaten con los rusos a las tropas ucranianas que ocupan parte de la región rusa de Kursk.

Tras publicarse la noticia del New York Times, medios franceses y británicos citaron fuentes de sus Gobiernos que anunciaban que Londres y París también permitirán a Ucrania golpear objetivos militares dentro de Rusia con los misiles Storm Shadow y SCALP que ambos países han transferido a Kiev.

Ucrania lleva meses intentando convencer a sus socios de que le levanten la prohibición de atacar objetivos militares dentro de Rusia con misiles de largo alcance. Washington ha sido reticente hasta ahora a dar ese paso por miedo a la reacción de Rusia.