José Antonio Griñán: “Es imposible que la jueza me impute nada porque no hay nada que se me pueda imputar”

El presidente de la Junta de Andalucía y Secretario General del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, en una entrevista concedida al programa Ruedo Andaluz, de ONDA CERO ANDALUCÍA, dirigido por Pepe Fernández, ha asegurado que “es imposible que la juez me impute nada porque no hay nada que se me pueda imputar”.

Responde de este modo a los últimos autos de la juez Alaya, que investiga el presunto fraude cometido en la tramitación de ERES con financiación del gobierno andaluz, en los que la magistrada sostiene que va a seguir “subiendo escalones en la pirámide” para esclarecer el caso.

Griñán se ha preguntado también al respecto si el PP-A “¿está buscando la verdad o está haciendo política con la instrucción de este caso?”. Según el presidente de la Junta, es extraño que después de haberlo hecho público hace ocho meses sea precisamente ahora cuando el PP, como parte personada en el caso, le pida a la jueza que investigue las modificaciones presupuestarias que permitieron ampliar la partida 31-L, más conocida como “fondo de reptiles”, cuando era consejero de Economía del gobierno andaluz.

En clave electoral, José Antonio Griñán, no ha querido desvelar la fecha en la que convocará elecciones autonómicas pero sí ha acotado que “serán en la segunda quincena del mes de marzo”. Asegura que, aunque la diferencia respecto al PP registrada en las elecciones generales ha sido de algo más de nueve puntos “Andalucía tiene una potencia que no tiene ninguna otra Comunidad Autónoma y eso nos permite tener la certeza de que es posible ganar”. Respecto a la posibilidad de pactos postelectorales, Griñán ha dicho en ONDA CERO que “no contemplo más que ganar por mayoría absoluta” y ha rechazado que se pueda producir un pacto entre PSOE e IU en los términos en los que ya se produjo en el Ayuntamiento de Sevilla.

Sobre el Congreso Federal del Partido en el que se va a elegir al nuevo secretario general del PSOE, y que se celebrará en Sevilla el primer fin de semana de febrero, Griñán ha dicho que sólo le va a ocupar ese fin de semana, que todavía no tiene una decisión tomada sobre el apoyo de la delegación andaluza en ese Congreso, la más numerosa, y que, en contra de lo que se venía especulando en las últimas semanas “no tengo en proyecto proponer a Susana Díaz como secretaria de organización del partido” a nivel federal. La actual número dos del partido en Andalucía “es muy importante para el proyecto andaluz”.

El secretario general de los socialistas andaluces ha negado que haya llegado a un “pacto de no agresión” con Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, pues no admite que haya existido tal conflicto. Sobre los problemas surgidos en las agrupaciones municipales de Almería y Jaén, Griñán ha lanzado un mensaje a la militancia: “que dejen de hacer aritmética en las agrupaciones y hagan la aritmética de los votos en la calle”. Ha asegurado también que la consejera de Presidencia, Mar Moreno, tendrá un papel relevante en las listas autonómicas, en las que Griñán se reserva la decisión final sobre los cabezas de lista, y también en la campaña electoral.