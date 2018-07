La huelga arranca con el optimismo de los sindicatos

CCOO y UGT aseguran que durante el turno de noche el seguimiento ha sido "masivo", sobre todo en sectores como el metal, la construcción y la recogida de basuras, afirmación que contrasta, por ejemplo, con las cifras suministradas por la Comunidad de Madrid, que sitúa en el 2,15 % el respaldo medio en los servicios públicos.

En el transporte, los servicios mínimos pactados con el Ministerio de Fomento se están cumpliendo, aunque los piquetes han intentado bloquear la salida de autobuses urbanos en Madrid. Al menos dos canales autonómicos, Telemadrid y Canal Sur, se han quedado sin señal desde la medianoche, situación en la que, según los sindicatos, también se encuentra TV3 de Cataluña.

Incidentes

El incidente más serio se ha producido en Torrelavega (Cantabria), donde una mujer integrante de un piquete informativo, ha sido acuchillada en una mano por el dueño de un hotel. El autor ha sido detenido. La mujer ha sido atendida en un hospital y ha recibido el alta media hora después. La policía también ha detenido a siete personas en varias localidades de la Comunidad de Madrid por desórdenes y destrozos, entre ellos tres en la plaza de Santa Ana, en la capital. En Coslada, dos policías nacionales han resultado heridos. En Murcia, un coche patrulla de la policía ha recibido el impacto de un cóctel molotov pero no se han registrado heridos.

Interior habla de normalidad

Pese a estos incidentes, la directora general de Política Interior, Cristina Díaz, ha afirmado que la jornada de huelga discurre con "normalidad". Díaz ha señalado que los servicios mínimos en los sectores donde la actividad ha empezado se están cumpliendo según lo establecido.

Díaz ha hablado de 58 detenidos, tres heridos leves en los escasos incidentes y seis agentes de las fuerzas de seguridad heridos de escasa consideración. "La situación transcurre casi como en un día laborable más. No hay complicaciones en las carreteras más allá de las complicaciones aisladas habituales", ha asegurado.

En el sector del transporte, Aena asegura que, durante las tres primeras horas de huelga general, los aeropuertos españoles han operado con normalidad. Para la jornada de hoy están programadas 3.424 operaciones, de las que 1.675 están protegidas por los servicios mínimos, 830 llegadas y 845 salidas.

En cuanto al transporte urbano, los sindicatos aseguran que los servicios nocturnos se están desarrollando con "absoluta normalidad" y respeto a los servicios mínimos. No obstante, los piquetes se han concentrado en las salidas de las cocheras de la EMT en Madrid y los autobuses del turno de día han tenido que salir escoltados.

Los piquetes han intentado bloquear varios mercados de abastos, entre ellos Mercamadrid, Mercabarna, Mercavalencia, Mercasevilla y Mercazaragoza. Sin embargo, según la directora de Política Interior, en Valencia, Madrid y Zaragoza los incidentes han quedado "resueltos". En Mercazaragoza, la Policía Nacional se ha enfrentado a un piquete informativo y los agentes han detenido al secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Aragón, Juan Urdániz, que ha resultado herido. Según UGT y CCOO, en el turno de noche el paro ha sido absoluto en la industria del metal, con un seguimiento del cien por cien en las factorías de Renault en Valladolid, Seat en Martorell (Barcelona), Volkswagen en Navarra, Ford Amusafes y Airbus en Toledo.

Los sindicatos aseguran que el seguimiento en el sector químico ha sido del 87% y que en la factoría de Repsol en Puertollano (Ciudad Real) el paro es prácticamente total. El respaldo a la huelga en el sector de textil-piel se sitúa, según CCOO y UGT, en el 82%. El 85% de los trabajadores de alimentación, bebidas y tabaco y el 88% de lo de congelados y conservas vegetales han secundado la huelga. UGT y CCOO sostienen que el paro también es prácticamente total en las empresas de construcción de infraestructuras y en varias compañías cementeras.

La demanda de energía eléctrica, uno de los indicadores de la actividad económica, se situaba a las tres de la madrugada en 20.245 megavatios, un 17% por debajo de la registrada a la misma hora del jueves de la semana pasada (24.552 megavatios), según datos de la página web de Red Eléctrica de España (REE). La caída no responde únicamente al descenso de la actividad por la huelga general, puesto que el consumo de electricidad ya era inferior ayer miércoles, víspera del paro.

Los sindicatos arrancan la huelga general

La huelga general convocada por los sindicatos, la octava de la democracia y la cuarta que se convoca contra una reforma laboral, ha dado comienzo este jueves a las 00.00 horas. Antes, los sindicatos [[LINK:INTERNO||||||UGT y CCOO organizaban un acto en la Puerta del Sol]] donde han acudido los [[LINK:INTERNO||||||piquetes informativos]].

Previamente, Luis de Guindos, ministro de Economía, en nombre del Gobierno, ha resaltado el [[LINK:INTERNO||||||compromiso "fundamental" con el proyecto de reforma laboral]] y ha asegurado que independientemente de que la huelga general se considere un éxito o no, "no hay duda" de que no se modificará "ni un ápice".

Servicios mínimos asegurados

Aunque en algunas comunidades no se ha logrado llegar a un [[LINK:INTERNO||||||acuerdo de servicios mínimos]], el 30% de los cercanías tienen asegurada su circulación. Quienes deban coger un AVE o tren de larga distancia deben saber que sólo uno de cada cinco funcionará.

En metro, en las horas punta, de media circularán tres de cada diez convoyes. Se mantienen además el 10% de los vuelos dentro de la península, la mitad de los programados entre las islas y entre la península y las islas. Sobre las conexiones internacionales serán del 20% en Europa y del 40% a otros continentes.

Hay que indicar que los centros educativos estarán abiertos con al menos tres personas y en el ámbito sanitario se asegura que habrá el mismo personal que cualquier día festivo.